МЗС України підтримало Чехію з видворенням російських дипломатів.

Україна підтримала кроки Чехії проти Росії, здійснені після підтвердження факту причетності російської аґентури до вибухів на складах озброєнь 2014 року.

Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

"Україна підтримує дії Чеської Республіки у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь 2014 року, які призвели до людських жертв. Ми в Україні надто добре знаємо зловмисні методи РФ", – написав Кулеба.

Міністр додав, що такі злочини не мають залишатися без покарання.

Чеські правоохоронці оприлюднили результати розслідування вибуху комплексу зберігання боєприпасів у Врбетицях 16 жовтня 2014 року. Згідно з висновками слідства, до вибуху причетні співробітники російських спецслужб. Поліція розшукує двох чоловіків із російськими паспортами, які перебували в Празі і Моравії в жовтні 2014 року, – тих самих аґентів "Пєтрова" і "Боширова", котрих підозрюють в отруєнні Скрипалів у Великій Британії.

Внаслідок вибуху загинуло двоє місцевих мешканців. Частина озброєнь призначалася для України.

17 квітня чеський прем'єр Андрій Бабіш і його заступник, міністр внутрішніх справ Ян Гамачек повідомили, що Чехія висилає з країни 18 російських дипломатів – "усіх співробітників російського посольства в Празі, які були чітко ідентифіковані спецслужбами ЧР як офіцери російських спецслужб СЗР і ГРУ".

Росія у відповідь заявила про вислання 20 співробітників посольства Чехії.