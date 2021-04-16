МЗС Литви вручило ноту несхвалення послу Росії.

Вільнюс закинув Москві, зокрема, ескалацію на українському кордоні та ситуацію навколо Олексія Навального.

 

 

Міністерство закордонних справ Литви в п'ятницю, 16 квітня, викликало посла Росії у Вільнюсі Олексія Ісакова, щоби вручити йому ноту з висловом несхвалення російської зовнішньої політики і порушенням прав людини. Про це повідомив інформаційний портал Delfi з покликом на литовське зовнішньополітичної відомство.

 

«На зустрічі була висловлена ​​глибока стурбованість Литви стягуванням російських військ до кордонів України і в нелегально анексований Крим, замахом на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, а також його незаконним позбавленням волі, агресивною і шкідливої ​​діяльністю Росії і її неприйнятною поведінкою на міжнародному просторі, включно з кібернетичними атаками, втручанням у вибори США та інших країн, а також фінансуванням діяльності, спрямованої проти військовиків США в Афганістані», – поінформувало Міністерство.

 

Російське дипломатичне представництво у Вільнюсі вже встигло відреагувати на ноту литовського МЗС. У коментарі, розміщеному на сторінці російського посольства в Twitter, зазначено, що під час зустрічі в МЗС Литви нічого нового послу РФ не повідомили. «Озвучений набір претензій до нашої країни традиційно заснований не на фактах, а на домислах і припущеннях», – підкреслило посольство.

16.04.2021

До теми

Поширити
Збруч
Що мертве, не помре
Уляна Галич
Усі контраверсія й напруга, кітч і драматургія зосереджені у постатях двох жінок, однаково самотніх, божевільних і прекрасних. Режисер розгортає абсурдну, але водночас притчеву оповідь, надає їй універсального звучання, поза координатами статі, місця, часу.
15.04.21 | | Штука
Бурштин проти резистентних бактерій
Складники скам’янілої смоли дерева виявилися ефективними проти метицилинрезистентного золотистого стафілокока (MRSA)
15.04.21 | | Наука
Судововишнянські епізоди в історії Української партії праці
Мар'ян ХОМЯК
Речники партії «українських трудящих мас» у Судовій Вишні на громадських (1927) і сеймових (1928) виборах
14.04.21 | | Минуле
Нескаламутнена радість кольору 
Ірина Пустиннікова
Вітражисти років сто тому не завжди були художниками, часто — ремісниками, майстрами. І там, де існували кластери таких спеців, вітражів і сьогодні надзвичайно багато. На жаль, нове металопластикове вікно завжди виграє битву.
14.04.21 | | Штука
Чи це лице Ехнатона?
Нова реконструкція обличчя показала лице загадкової мумії з гробниці KV55.
13.04.21 | | Наука
Конфлікти усіх з усіма
Андрій ЛЮБКА
Уже кілька років я не можу позбутися тривожного враження, що наш світ летить шкереберть...
13.04.21 | | Дискурси
Тепер ти любитимеш мене, мамо?
Олексій Паляничка
Коли трапляється сюжет із «замкнутою екосистемою», увагу більше привертає не те, що відбулося, а те, що це може означати. Наприклад, що означає ця гібридна війна, яка стала невіддільною реальністю персонажів вистави і акторів?
13.04.21 | | Штука
Творчість Січових стрільців: книга, яку чекали 100 років
Ірина Гах
На 125-ту річницю уродин Лева Ґеца у Львові видадуть шедевральну книгу-альбом «Антологія стрілецької творчості»
13.04.21 | | Галичина

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.