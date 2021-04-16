МЗС Литви вручило ноту несхвалення послу Росії.

Вільнюс закинув Москві, зокрема, ескалацію на українському кордоні та ситуацію навколо Олексія Навального.

Міністерство закордонних справ Литви в п'ятницю, 16 квітня, викликало посла Росії у Вільнюсі Олексія Ісакова, щоби вручити йому ноту з висловом несхвалення російської зовнішньої політики і порушенням прав людини. Про це повідомив інформаційний портал Delfi з покликом на литовське зовнішньополітичної відомство.

«На зустрічі була висловлена ​​глибока стурбованість Литви стягуванням російських військ до кордонів України і в нелегально анексований Крим, замахом на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, а також його незаконним позбавленням волі, агресивною і шкідливої ​​діяльністю Росії і її неприйнятною поведінкою на міжнародному просторі, включно з кібернетичними атаками, втручанням у вибори США та інших країн, а також фінансуванням діяльності, спрямованої проти військовиків США в Афганістані», – поінформувало Міністерство.

Російське дипломатичне представництво у Вільнюсі вже встигло відреагувати на ноту литовського МЗС. У коментарі, розміщеному на сторінці російського посольства в Twitter, зазначено, що під час зустрічі в МЗС Литви нічого нового послу РФ не повідомили. «Озвучений набір претензій до нашої країни традиційно заснований не на фактах, а на домислах і припущеннях», – підкреслило посольство.