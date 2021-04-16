Вбивство Юрія Вербицького: Олександра Волкова засудили до 9 років ув'язнення.

 

Бориспільський міськрайонний суд Київської області засудив до 9 років позбавлення волі Олександра Волкова – обвинуваченого в організації викрадення й катування майданівців Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. 

 

Про це повідомляє Hromadske, покликаючись на Ігоря Луценка.

 

 

Зокрема, Волкова визнали винним у катуванні, викраденні та протидії мирним зібранням (ст. 340, ч. 3 ст. 27 і ч. 3 ст. 146, 127 ККУ).

 

Згідно з даними слідства, Волков на замовлення українського бізнесмена Олексія Чеботарьова організовував загони "тітушок" для протидії активістам Майдану, їхнього викрадення. Від них вони мали дізнатися про структуру протестного руху, його лідерів та джерела фінансування.

 

Зокрема, за даними прокуратури, Волков організував та контролював викрадення з Олександрівської лікарні та катування Ігоря Луценка та Юрія Вербицького в січні 2014. Їх вивезли до лісу, побили, а потім викинули в різних місцях лісосмуги. Луценку вдалося вижити, а Вербицький після тортур знепритомнів і помер від переохолодження.

 

Сам Волков не визнав обвинувачення та переконував, що в жодних злочинних справах не брав участь і про жодні злочинні плани інших людей йому не було відомо.

 

Одним із ключових свідків у справі щодо Волкова був Сергій Чемес Ц колишній охоронець та права рука Юрія Крисіна. 30 серпня 2018 року він уклав угоду зі слідством. Його засудили до 3 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення й катування Іваненка, а також вбивство журналіста В’ячеслава Веремія.

 

Загалом за фактом викрадення Ігоря Луценка та вбивства Юрія Вербицького у суді перебувають справи щодо шістьох людей. Ще приблизно 10 осіб – у розшуку. Серед них і лідер ОЗГ, бізнесмен Олексій Чеботарьов.

 

Згідно з даними слідства, 21 січня 2014 року орієнтовно о 04:00 невідомі у складі злочинної групи викрали активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького з Олександрівської клінічної лікарні Києва. Після цього потерпілих катували, а потім кинули в лісі. Юрій Вербицький помер, Ігор Луценко зміг вибратися до людей.

 

16.04.2021

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