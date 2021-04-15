На Львівщині почали вакцинувати освітян перед ЗНО.

Сьогодні, 15 квітня, на Львівщині у межах третього етапу вакцинації розпочали проводити щеплення працівникам освіти, які залучені до проведення ЗНО, а також маломобільним групам населення та їхнім опікунам, повідомили у Львівській ОДА.

 

Фото https://loda.gov.ua

 

Для щеплення застосовують вакцину CoronaVac китайського фармацевтичного виробника Sinovac BioNTech, доставлену на Львівщину 13 квітня. Кількість доз вакцини становить 11 240, повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

 

За його інформацією, вакцинацію наразі здійснює чотири бригади медиків: із 6ї міської поліклініки Львова, Моршинської міської лікарні, Золочівської міської лікарні та Яворівської районної лікарні.

 

«Подальшу участь у вакцинації братимуть всі мобільні бригади, які були навчені для роботи з «AstraZeneca» (Covishield)», – додав він.

 

Додамо, станом на ранок 15 квітня у Львівській області вакцинували 29 073 людей, а за попередню добу – 2340 осіб.

 

Фото www.facebook.com/healthloda

 

Зокрема, у Львові учора вакцинували 1440 осіб. Загалом у місті вакциновано 16069 осіб (з них фахівці медичних закладів: 2151 – міських, 3602 – обласних та 3830 – приватних, а також 172 громадські діячі, 2309 осіб поважного віку (65+ та 80+), 748 військовослужбовців, 496 соціальних працівників, 2593 освітян, 36 осіб, віком від 18 років, одна маломобільна людина й одна особа, що доглядає за нею, 130 осіб, що забезпечують життєдіяльність міста.

 

Про початок вакцинації викладачів та інших працівників, на добровільній основі, зокрема повідомив Український католицький університет.

 

Фото www.facebook.com/UkrainianCatholicUniversity

 

Нагадаємо, до України з Китаю перша партія вакцини CoronaVac прибула 25 березня. Вона випускається в однодозових флаконах, термін придатності становить 24 місяці. Перевозити та зберігати її можна за температурі 2-8°C.

 

15.04.2021

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