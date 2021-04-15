Нарада НАТО на рівні міністрів: Альянс стурбований маневрами російської армії.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив про те, що всі члени НАТО стурбовані нарощуванням військової присутності РФ поблизу кордонів України і вимагають деескалації.

Про це він повідомив на пресовій конференції у Брюсселі в середу після відеоконференції Північноатлантичної ради за участю міністрів закордонних справ країн і міністрів оборони країн НАТО, передає аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Ми також провели деякий час сьогодні, обговорюючи глибоке занепокоєння, яке поділяють союзники, щодо Росії і її дій на кордонах України – найбільшу концентрацію військ там з 2014 року. Для мене було вражаюче, що на зустрічі Північноатлантичної ради – всі 30 з нас висловили стурбованість і прихильність побачити кроки Росії з деескалації напруженості, яку вона створює", – сказав Блінкен.

Держсекретар також звернув увагу на тривалі атаки очолюваних Росією військ на лінії зіткнення на Сході України.

"Тим часом Україна продемонструвала, на мою думку, справжню стриманість перед обличчям російських провокацій. Ось чому ми зосереджені на цьому і чому Альянс стурбований і ми об'єднані у цій стурбованості", – зазначив Блінкен.

Водночас він зазначив, що США надали перевагу стабільним і передбачуваним відносинам з Росією, проте для цього необхідні відкриті лінії комунікації, щоб бути дуже чіткими щодо домовленостей, політик, заперечень щодо дій Росії.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час засідання комісії Україна-НАТО запропонував країнам-членам роки для підтримки України на тлі ескалації військових дій Росією.

"10 конкретних кроків, які вони можуть зробити для того, щоб оперативно та змістовно, по суті нас підтримати в цій ситуації", – описав Кулеба.

Міністр наголосив, що під час засідання Комісії Україна-НАТО абсолютно всі держави-члени НАТО, союзники висловилися на підтримку України.

"Ні в кого немає якихось різночитань щодо того, що відбувається на кордоні з Україною і хто це робить. Тобто є абсолютний консенсус на підтримку України в цій ситуації", – повідомив голова МЗС.