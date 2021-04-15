CША цофнули бойові кораблі, які мали увійти в Чорне море.

Про це стало відомо з повідомлення МЗС Туреччини.

Сполучені Штати скасували рішення про відрядження двох військових кораблів в Чорне море, ухвалене раніше на тлі побоювань щодо нарощування російської військової потужності на кордонах України. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на турецькі дипломатичні джерела.

Нагадаємо, що минулого тижня Туреччина заявила, що Вашінґтон відправляє до Чорного моря два військові кораблі. Росія назвала цей крок «недружньої провокацією». Джерела аґенції Reuters стверджують, що амбасада США в Анкарі повідомила МЗС Туреччини про скасування відправки кораблів без вказівки причини.

Джерела в адміністрації США, за повідомленням аґенції, заявляють, що Туреччина, швидше за все, хибно інтерпретувала початкове повідомлення, оскільки відправка кораблів у Чорне море так і не була підтверджена Вашінґтоном. У Білому домі пояснили, що Сполучені Штати часто повідомляють Туреччину про потенційний захід своїх кораблів у Чорне море. Однак сам факт запиту не обов'язково означає неминучий прохід кораблів – це радше гарантія того, що кораблі можуть зайти в акваторію в разі потреби.

Після появи повідомлень про евентуальну відправку американських військових кораблів, ВМФ Росії розпочав навчання в Чорному морі, в ході яких відпрацьовувалася стрілянина по надводних і повітряних цілях.

Офіційна Москва заявила, що нарощування сил на кордоні з Україною проходить в рамках тритижневих екстрених військових навчань для перевірки бойової готовності у відповідь на «загрозливу поведінку з боку НАТО». У Кремлі запевняють, що навчання мають завершитися протягом найближчих двох тижнів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликав Москву припинити нарощування військ.