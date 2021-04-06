В російській армії розпочалися перевірки боєготовності всіх видів військ.

Тим часом Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність.

 

 

 

Росія почала контрольні перевірки бойової готовності Збройних сил. Про це повідомило інформаційне агентство РБК з покликом на слова міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

 

«Відповідно до плану підготовки Збройних сил в органах військового управління, з'єднаннях та військових частинах почалися контрольні перевірки. Війська вийшли на полігони для проведення тактичних, тактико-спеціальних і двосторонніх навчань», – заявив міністр на селекторній нараді в Національному центрі управління обороною.

 

У зверненні до командного складу Збройних сил Росії міністр оборони зажадав забезпечити високу якість контрольних занять і безпеку під час пересування військових ешелонів і військової техніки. Перевірки зазнають всі види і роди військ збройних сил.

 

Перевірка Збройних сил РФ розпочалася на тлі повідомлень про стягування російських військ до кордону з Україною. Голова Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що до 30 березня уздовж кордону було дислоковано 28 батальйонних тактичних груп армії Росії.

 

У Кремлі у відповідь на ці повідомлення заявили, що російська армія переміщається на території країни в тих напрямках, в яких вважає за потрібне. Її дії не становлять загрози і «не повинні нікого турбувати», зазначив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. У російському Міноборони заявили, що перекидання військової техніки до Криму пов'язана з плановими заходами навчальної підготовки Південного військового округу.

 

З огляду на це українська влада закликала НАТО посилити війська навколо України. Тим часом Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.

06.04.2021

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