Українська делеґація більше не поїде на переговори до Мінська.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі не їхатиме до Мінська на перемовини щодо Донбасу навіть по завершенні карантинних обмежень. Причина – недружня політика Білорусі щодо України.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі телеканалу ICTV.

"Ми категорично повідомили, що не будемо брати участі у засіданнях ТКГ, якщо раптом завершаться карантинні обмеження і буде запропоновано продовжити консультації, як і раніше, у Мінську. Ми пояснили, що українська делегація не буде спрямовувати своїх членів у Мінськ для зустрічей у реальному житті. Все одно доведеться шукати для зустрічей іншу країну та інше місто. Я думаю, оскільки сьогодні Білорусь поки що перебуває під впливом Російської Федерації, то для нас немає довіри до цієї території", – сказав Резніков.

Віцепрем'єр уточнив, що наразі у Білорусі домінує антиукраїнська риторика. З його спостережень, українські військовики вже взяли це до уваги.