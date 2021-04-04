Німеччина і Франція закликали Україну та Росію до стриманості.

 

Міністерства закордонних справ Німеччини і Франції висловили занепокоєння ситуацією на Донбасі та переміщеннями військ Росії на кордоні України.

 

Про це йдеться у спільній заяві французького і німецького МЗС. Цитує її "Німецька хвиля".

 

 

"Німеччина і Франція занепокоєні зростанням числа порушень перемир'я після того, як у липні 2020 року ситуація на сході України стабілізувалася. Ми дуже уважно спостерігаємо за ситуацією, особливо за переміщенням російських військ, і закликаємо сторони до стриманості та негайної деескалації", – йдеться у заяві речників МЗС.

 

Зовнішньополітичні відомства Німеччини і Франції висловили підтримку суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

 

Також у заяві зазначається, що як посередники у "нормандському форматі" Німеччина і Франція домагаються повного виконання "мінських домовленостей". "З цією метою тривають регулярні переговори", – йдеться у документі.

 

"У зв'язку з цим ми вітаємо подовження мандату Спеціальної спостережної місії (СММ) ОБСЄ в Україні і закликаємо припинити обмеження її переміщень, аби СММ могла виконувати свої завдання відповідно до свого мандату", – наполягли у зовнішньополітичних відомствах двох країн.

 

04.04.2021

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