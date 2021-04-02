"Просимо вас подвоїти пильність": Британія ініціювала переговори з Україною через агресію РФ.

Міністр оборони України Андрій Таран у п'ятницю відбув переговори із державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом через концентрацію російських військ уздовж кордону з Україною.

Переговори відбулися з ініціативи британської сторони, повідомила пресова служба Міноборони. Королівська армія стривожена маневрами РФ.

Таран поінформував співрозмовника про розвиток безпекової ситуації на лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями та навколо кордонів нашої держави.

“Він акцентував увагу Бена Воллеса на конкретних фактах нарощення Російською Федерацією додаткових військових підрозділів з різних регіонів Росії поблизу українських кордонів”, – йдеться у повідомленні МОУ.

“Ми говоримо про зростаючу агресивну поведінку Росії та, можливо, неминучу ескалацію. Високо цінуючи рішучу підтримку України з боку Великої Британії, ми просимо вас подвоїти пильність і всебічне стримування. Світове співтовариство повинно твердо утримати Росію в зоні міжнародного права”, – заявив Таран.

Бен Воллес підтвердив підтримку з боку Великої Британії суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України та запевнив, що Британія продовжить участь у підготовці українських військовослужбовців та розвитку спроможностей Збройних Сил України.

Співрозмовники обговорили подальші кроки з посилення взаємодії у сфері безпеки і оборони.

Напередодні Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про те, що Росія готова до широкомасштабних провокацій проти нашої держави.

"Російська Федерація завершує підготовку комплексу заходів, який має на меті спонукання нашої держави на військову відповідь на ворожі дії окупантів на лінії зіткнення сторін на сході України, розширення російської військової присутності на території [що перебуває під контролем] так званих "ДНР" та "ЛНР" за рахунок введення регулярних підрозділів збройних сил РФ, мотивуючи це необхідністю захисту в самопроголошених республіках російських громадян (насправді – громадян України, яким примусово протягом останніх років видавали паспорти РФ). Крім того, не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України", – зазначили у розвідці.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна готова до будь-яких російських провокацій на кордоні з Росією.

"Гра м’язами у форматі військових навчань і можливі провокації вздовж кордону – це традиційна справа Росії. Таким чином вона намагається створювати атмосферу загрози та водночас тиску під час переговорів щодо припинення вогню та щодо миру як нашої цінності. Наша армія – це не лише сила та міць, це також мудрість і виваженість. Наша держава – це єдність. Ми завжди готові до будь-яких провокацій", – прокоментував Зеленський.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінив теперішню ескалацію вздовж східного кордону України як наймасштабнішу за останні роки.

"Україна та партнери нашої держави констатують системне загострення Росією безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях та в Криму на тлі небажання Російської Федерації підтвердити свою відданість режиму припинення вогню. Нинішня ескалація з боку Російської Федерації є системною та наймасштабнішою за останні роки", – заявив Кулеба.

"Москва має припинити військове нагнітання, негайно і беззастережно підтвердити свою відданість політико-дипломатичному врегулюванню та режиму припинення вогню", – наголосив міністр закордонних справ України.

Пентагон виступив із офіційною заявою, в котрій висловив занепокоєння ескалацією агресії Росії на Донбасі. Проблема безпеки на сході України звучала і в ході телефонних розмов, які провели цього тижня зі своїми українськими колегами держскекретар США Ентоні Блінкен, голова комітету начштабів ЗС США генерал Міллі та радник з національної безпеки США Джейк Саллівен.

Видання The New York Times написало: Європейське командування американської армії у відповідь на розгортання додаткових російських військ уздовж українського кордону підвищило рівень спостереження з "можливої ​​кризи" до "потенційного неминучої кризи" – найвищого рівня ризиків.