"Просимо вас подвоїти пильність": Британія ініціювала переговори з Україною через агресію РФ.

 

Міністр оборони України Андрій Таран у п'ятницю відбув переговори із державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом через концентрацію російських військ уздовж кордону з Україною.

 

Переговори відбулися з ініціативи британської сторони, повідомила пресова служба Міноборони. Королівська армія стривожена маневрами РФ.

 

 

Таран поінформував співрозмовника про розвиток безпекової ситуації на лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями та навколо кордонів нашої держави.

 

“Він акцентував увагу Бена Воллеса на конкретних фактах нарощення Російською Федерацією додаткових військових підрозділів з різних регіонів Росії поблизу українських кордонів”, – йдеться у повідомленні МОУ.

 

“Ми говоримо про зростаючу агресивну поведінку Росії та, можливо, неминучу ескалацію. Високо цінуючи рішучу підтримку України з боку Великої Британії, ми просимо вас подвоїти пильність і всебічне стримування. Світове співтовариство повинно твердо утримати Росію в зоні міжнародного права”, – заявив Таран.

 

Бен Воллес підтвердив підтримку з боку Великої Британії суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України та запевнив, що Британія продовжить участь у підготовці українських військовослужбовців та розвитку спроможностей Збройних Сил України.

 

Співрозмовники обговорили подальші кроки з посилення взаємодії у сфері безпеки і оборони.

 

Напередодні Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про те, що Росія готова до широкомасштабних провокацій проти нашої держави.

 

"Російська Федерація завершує підготовку комплексу заходів, який має на меті спонукання нашої держави на військову відповідь на ворожі дії окупантів на лінії зіткнення сторін на сході України, розширення російської військової присутності на території [що перебуває під контролем] так званих "ДНР" та "ЛНР" за рахунок введення регулярних підрозділів збройних сил РФ, мотивуючи це необхідністю захисту в самопроголошених республіках російських громадян (насправді – громадян України, яким примусово протягом останніх років видавали паспорти РФ). Крім того, не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України", – зазначили у розвідці.

 

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна готова до будь-яких російських провокацій на кордоні з Росією. 

 

"Гра м’язами у форматі військових навчань і можливі провокації вздовж кордону – це традиційна справа Росії. Таким чином вона намагається створювати атмосферу загрози та водночас тиску під час переговорів щодо припинення вогню та щодо миру як нашої цінності. Наша армія – це не лише сила та міць, це також мудрість і виваженість. Наша держава – це єдність. Ми завжди готові до будь-яких провокацій", – прокоментував Зеленський.

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінив теперішню ескалацію вздовж східного кордону України як наймасштабнішу за останні роки.

 

"Україна та партнери нашої держави констатують системне загострення Росією безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях та в Криму на тлі небажання Російської Федерації підтвердити свою відданість режиму припинення вогню. Нинішня ескалація з боку Російської Федерації є системною та наймасштабнішою за останні роки", – заявив Кулеба.

 

"Москва має припинити військове нагнітання, негайно і беззастережно підтвердити свою відданість політико-дипломатичному врегулюванню та режиму припинення вогню", – наголосив міністр закордонних справ України.

 

Пентагон виступив із офіційною заявою, в котрій висловив занепокоєння ескалацією агресії Росії на Донбасі. Проблема безпеки на сході України звучала і в ході телефонних розмов, які провели цього тижня зі своїми українськими колегами держскекретар США Ентоні Блінкен, голова комітету начштабів ЗС США генерал Міллі та радник з національної безпеки США Джейк Саллівен.

 

Видання The New York Times написало: Європейське командування американської армії у відповідь на розгортання додаткових російських військ уздовж українського кордону підвищило рівень спостереження з "можливої ​​кризи" до "потенційного неминучої кризи" – найвищого рівня ризиків.

 

02.04.2021

До теми

Поширити
Збруч
Львів мистецький — Лесі Українці
Оксана Левицька
Радянський період не дозволив прочитати Лесю Українку належним чином, а за останні 30 років незалежної України ми лише потроху повертаємося до поетеси й починаємо переосмислювати її творчість та місце в історії нашої модерної культури.
02.04.21 | | Штука
Карантин: до Опери онлайн!
Доки впродовж посиленого карантину у Львові двері театрів зачинені, Львівська національна опера пропонує глядачам переглянути в форматі онлайн знакові та найновіші постановки театру. 
01.04.21 | | Штука
Записувати на папері － краще запам’ятати
Працюючи з аналогами паперу, мозок отримує додаткову інформацію, а це допомагає краще пригадувати записане.
01.04.21 | | Наука
Супроти несправедливості
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Заслуга фільму«Кращі дні» режисера, сценариста і актора Цанга Квок Чуна – у формі подачі теми, де нема повчальності й моралізаторства, де є драма і екшн, де грубість чергується з ніжністю, і нею ж завершується.
31.03.21 | | Штука
Вихід за межі
Ростислав Шпук
Він знайшовся! Архітектор, який спроєктував і збудував у Станіславові сім величних і донині сучасних кам'яниць, що надали місту індивідуальне обличчя і створили в ньому неповторну урбаністичну атмосферу, котру нині так послідовно знищують, проєктував хмарочоси у Чикаґо
31.03.21 | | Минуле
Історія Буковини як ляпас офіційній історіографії
Наталія ФЕЩУК
У Чернівцях перевидали знамениту книгу емігрантів із Буковини «Буковина. Її минуле і сучасне» (1956 р.). Це репринт накладом 1000 примірників і обсягом 1000 сторінок
31.03.21 | | Галичина
Після смерті зростає активність "генів-зомбі"
Після смерті активність окремих клітин сильно збільшується й вони виростають до гігантських розмірів.
30.03.21 | | Наука
А що читаєте ви?
Андрій ЛЮБКА
Розпочата з банальної нудьги, ця щотижнева рубрика переросла в систематичний процес, який уже навіть кілька разів скалькували
30.03.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.