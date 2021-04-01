У Львові через порушення карантину закрили 20 нічних клубів.

У Львові у четвер, 1 квітня, міська комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалила рішення закрити з 2 квітня 20 нічних розважальних закладів, які продовжували працювати, попри карантин. Про це повідомив на брифінгу перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

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«За вчорашній і позавчорашній день ми проаналізували виконання різними суб'єктами тих рішень карантинних, які прийняті раніше. Ми вважаємо, що якщо рішення прийняті, якщо обмеження запроваджені, то вони повинні стосуватися всіх. Саме тому вчора моніторингові групи обстежили понад 300 об'єктів. Сьогодні ми мали так само зустрічі з представниками визначених суб'єктів, про які йде мова, яких стосувався ряд виявлених порушень протягом останнього часу», – зазначив Андрій Москаленко.

«Ми сьогодні провели зустріч з представниками нічних розважальних закладів, тому що протягом останнього періоду часу фіксувалися порушення, які можна було спостерігати як у соцмережах, так і публічно. Ми вважаємо, що в сьогоднішній час, коли будь-який зайвий соціальний контакт є на вагу людського життя, ці речі неприпустимі. Саме тому сьогодні рішенням комісії ТЕБ та НС було прийнято рішення призупинити господарську діяльність таких нічних закладів на території міста Львова, зокрема йдеться про 20 нічних клубів», – повідомив Андрій Москаленко.

Фото www.facebook.com/MalevichNightClubLviv

Міська комісія ТЕБ і НС призупинила діяльність таких нічних розважальних закладів:

– Fashion Club, вул. Підкови, 1;

– Faces, просп. Свободи, 5;

– Rafinad, вул. Руданського, 1;

– Split Club, пл. Міцкевича, 6/7;

– Malevich, просп. Чорновола, 2;

– Шоу-бар «Ерос», пл. Ринок, 11;

– «Білий кролик», вул. Галицька, 21;

– De Luxe, вул. Володимира Великого, 2;

– «Галерея лицарів», просп. Свободи, 16-18;

– «Занзібар», вул. Липинського, 36;

– «Одеон», вул. Наукова, 7-а;

– «Левел-Рум», вул. Гетьмана І. Мазепи, 11;

– Fest Republic, вул. Старознесенська, 24-26;

– HiresH Night Club, пл. Петрушевича;

– «Клауд», пл. Соборна, 14;

– Ресторан-пивоварня «Старгород», вул. Римлянина, 1;

– Шоу-бар «Казанова», вул. Ставропігійська, 7;

– Арт-кафе «Арт-хол», пр. Крива Липа, 6;

– Бар RestBar13, вул. Беринди, 2;

– «Клуб», просп. Шевченка, 10.

За інформацією першого заступника міського голови Львова, напередодні моніторингові групи обстежили у місті понад 300 закладів сфери громадського харчування, розваг і торгівлі та виявили низку порушень. Представникам закладів вручили попередження й адмінпротоколи про порушення, які терміново необхідно усунути.

«У разі неусунення таких порушень, наступними кроками будуть розглядатись комісією ТЕБ і НС можливість закриття цих закладів. Зокрема, йдеться про ТзОВ "Галицьке Перехрестя", ТзОВ "Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар»", ТзОВ "Сільпо", кав'ярню "7 Севен-Хевен" у торговельному центрі "Інтер-Сіті" і торгову точку "Аксесуари до мобільних телефонів" у торгово-розважальному центрі "Вікторія Гарденс"», – повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Окрім цього, міська комісія ТЕБ і НС заборонила закладам харчування, що працюють на винос, продавати алкоголь на розлив.

Нагадаємо, на Львівщині з 25 березня через різке зростання захворюваності на коронавірус та кількості госпіталізацій пацієнтів із важким перебігом Covid-19 встановлений червоний рівень епідеміологічної небезпеки.