Депутати німецького Бундестаґу знову зазнали кібератаки.

Експерти вважають, що за атакою стоїть російська військова розвідка ГРУ.

 

 

У Німеччині щонайменше семеро депутатів Бундестаґу і 31 депутат ляндтагів – земельних парламентів – зазнали нової кібератаці. Про це в п'ятницю, 26 березня, повідомило німецьке видання Tagesspiegel. Експерти в сфері кібербезпеки припускають, що гакери, які це вчинили пов’язані з російською військовою розвідкою.

 

При цьому фахівці відзначили, що нинішні атаки не можна порівнювати з масштабною кібератакою на німецький Бундестаг в травні 2015 року, коли гакери зламали комп'ютери в багатьох депутатських кабінетах, в тому числі в парламентському кабінеті бундесканцлерки ФРН Анґели Меркель.

 

За словами експертів, нинішні кібератаки були націлені переважно на приватні електронні поштові скриньки парламентарів. «Це простіша ціль, ніж IT-інфраструктура Бундестаґу», – пояснив один зі співрозмовників видання. Поки що невідомо, чи вдалося гакерам отримати будь-які дані. Від атаки постраждали переважно депутати від правлячих партій ХДС, ХСС і СДПН.

 

Представник Бундестагу сказав, що поки що немає жодних підстав вважати, що кібератака завдала шкоди парламентській інфраструктурі. Всі депутати, які зазнали кібер-атаки, проінформовані про те, що трапилося. Експерти вважають, що за нової кібератакою стоїть гакерське угрупування Ghostwriter, пов'язане з російською військовою розвідкою ГРУ.

26.03.2021

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