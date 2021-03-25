Анґела Меркель перепросила німців за помилки в карантинній політиці.

Вона теж наполягала на необхідності європейського виробництва вакцин для потреб Унії.

 

 

Бундесканцлерка Німеччини Анґела Меркель виступила в четвер, 25 березня, з урядовою заявою в Бундестазі напередодні саміту Європейської Унії. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Керівниця німецького уряду, зокрема, заявила про необхідність виробництва вакцин від коронавірусу для країн-членів Європейської Унії на європейській території.

 

Меркель вказала, що Велика Британія виробляє вакцини від COVID-19 для власного населення на своїй території, а США не експортує препаратів. «Тому успіх у подоланні ковідної кризи в Європі в довгостроковій перспективі залежить від того, яку кількість вакцини вона зможе виробити на своїх потужностях», – підкреслила Меркель.

 

Водночас Меркель наголосила на необхідності забезпечення вакцинами від коронавірусу інших країн світу, які не здатні самостійно продукувати необхідні препарати. «Якщо не вдасться це зробити, то людство буде стикатися з усе новими мутаціями вірусу», – застерегла керівниця німецького уряду.

 

Анґела Меркель також визнала особисту помилку у провадженні карантинної політики уряду й просила пробачення. Йшлося про рішення посилити карантинні заходи на Великдень. «Це помилка тільки моя, оскільки в кінцевому підсумку я несу за все відповідальність. Тож хочу перепросити перед всіма громадянами», – підкреслила вона. Напередодні Меркель скасувала ухвалене двома днями раніше рішення про посилення локдавну на час майбутніх великодніх свят. Тим часом експерти зауважили, що ще не чули від бундесканцлерки слів вибачення за всі 15 років її правління.

 

Жорсткий локдавн діє в Німеччині з 16 грудня 2020 року, його неодноразово подовжували і доповнювали новими заходами. Так, в працюючих крамницях і громадському транспорті необхідно носити тільки медичні маски або респіратори FFP2. З настанням весни заходи почали послаблювати. З 1 березня знову відкрилися перукарні, з 8 березня – книжкові та квіткові крамниці, магазини садових товарів, косметичні салони, автошколи. Поступово відновлюють роботу музеї та галереї.

25.03.2021

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