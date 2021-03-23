Співробітник російського консульства в Страсбурзі крав і продавав ровери.

За даними поліції, росіянин вкрав і перепродав понад три сотні велосипедів.

 

 

Радіостанція France Bleu і видання 20 minutes оприлюднили інформацію про упійманого французькою поліцією співробітник російського консульства в Страсбурзі. Його звинувачували в тому, що він займався крадіжкою і перепродажем роверів.

 

40-річний росіянин був затриманий поліцією ще в середині лютого навпроти будівлі російського консульства під час спроби продажу вкраденого велосипеда. Причому це був електроровер, який належав муніципальному депутатові Страсбурґа, колишньому першому віцемеру міста Аленові Фонтанелю (Alain Fontanel). Причому крадіжка відбулася з-під будівлі представництва Ради Європи.

 

Генеральне консульство Росії в Страсбурзі, реагуючи на інформацію ЗМІ про викрадення роверів на вулицях міста, виступило з заявою, у якій, зокрема, визнало: «Дійсно, 14 лютого 2021 року Страсбурзькою поліцією в момент продажу приватній особі електровелосипеда був затриманий співробітник Генконсульства і доставлений у відділок поліції, де був допитаний. Звинувачення йому висунуто не було, обмежень щодо пересування не накладено, підписка про невиїзд не взята», - йдеться в повідомленні. У консульстві відзначили, що співробітник-крадій виїхав з Франції 18 лютого через нібито погіршення стану здоров'я. При цьому влада країни не перешкоджали йому в поверненні додому, відзначають в диппредставництві.

 

За даними французьких правоохоронців зловмисник, котрий виявився водієм одного з дипломатів, продавав крадені ровери через місцевий сайт Leboncoin. Підозрюється, що він викрав і продав понад 300 велосипедів. Загальна вартість вкраденого становила приблизно 100 тисяч євро.

 

Розслідування почалося після крадіжки велосипеда Фонтанеля, котрий і подав скаргу в правоохоронні органи, після того, як виявив знимку своєї власності на Leboncoin.

 

Попри те, що росіянин був спійманий на гарячому і затриманий, його довелося відпустити через дипломатичний імунітет.

23.03.2021

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