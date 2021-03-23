У Франції нарешті остаточно закрили представництво «ДНР».

Відповідне рішення ухвалив французький апеляційний суд з огляду на незаконність установи.

Юбер Фаяр

Апеляційний суд міста Екс-ан-Прованса ухвалив у вівторок, 23 березня, рішення закрити розташований у Марселі представницький центр невизнаної «Донецької народної республіки» (Centre de la représentation de la République de Donetsk en France). Про це на сторінці центру у Facebook повідомив його голова Юбер Фаяр (Hubert Fayard).

«Французький суд ухвалив у вівторок розпустити наш представницький центр», – написав Фаяр. Він зазначив, що «апеляційний суд Екс-ан-Провансу ухвалив це рішення, незважаючи на те, що суд першої інстанції раніше визнав законність центру». «Це тим більше дивно, що у Франції діють асоціації, які репрезентують невизнані країни, як, наприклад, бюро Каталонії чи Нагірного Карабаху. Це рішення ми розглядаємо як посягання на свободу слова. Все це створює небезпечний прецедент», – бідкався Фаяр.

Інформацію про закриття представництва «ДНР» підтвердив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. «Підтверджую офіційно: апеляційний суд у Франції закрив т.зв. "центр ДНР" в Марселі, визнав його нікчемним і заснованим незаконно. Асоціація буде розпущена, її приміщення закриті, а збори членів заборонені. Ми довго боролися за це і перемогли. Вдячний суду за справедливе рішення», – написав міністр на своїй сторінці в Twitter.

Видання La Marseillaise повідомляє, що апеляційний суд погодився зі звинуваченням прокуратури, яка стверджувала: «Самовільне створення цього "представництва" в той час, коли ця "Республіка" не є державою, визнаною Францією, іґнорує суверенну прерогативу Франції визнати чи ні третю державу».

Варто нагадати, що представництво «ДНР» в Марселі відкрили у вересні 2017 року в статусі громадського об'єднання. На відкритті були присутні кілька маловідомих французьких політиків і російські журналісти. Центр очолив чоловік із дуже сумнівною репутацією Юбер Фаяр. Раніше він був активістом ксенофобської партії Марін Ле Пен «Національний фронт». Згодом він вступив до ще одіознішої ультраправої партії «Вставай, Франціє!» (Debout la France).

У вересні 2019 року Фаяр був арештований за сутенерство. Згодом видання Le Mond з’ясувало, що ще 2007 року він створив і зареєстрував у Марселі аґенцію знайомств «Любов Росії» (L'amour de la Russie). При цьому зареєстрована ця організація була за тією ж адресою, за якою потім відкрилося представництво «ДНР».

У вересні 2018 французький суд вже розглядав позов прокуратури щодо діяльності представництва. Проте судді відповіли відмовою, не вгледівши в діяльності центру порушень закону.