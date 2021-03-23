МЗС України висловило протест через відкриття осередку російської партії на Донбасі.

 

Міністерство закордонних справ України засудило відкриття представництва партії "Справедлива Росія – За правду" на Донбасі. Згідно з висновком зовнішньополітичного відомства, це доказ ескалації на Донбасі.

 

 

Про це йдеться в коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка, що його цитує аґенція УНН.

 

“Розглядаємо намір відкрити представництво партії "Справедлива Росія – За правду“ в Донецьку та Луганську як черговий доказ ескалації Росією ситуації в ОРДЛО”, – заявив Ніколенко.

 

Дипломат підкреслив, що російська влада продовжує відкрито нехтувати "мінськими домовленостями" та здійснювати кроки для затягування наразі не підконтрольних Україні районів Донбасу до свого політичного, економічного та електорального поля.

 

“Після незаконної роздачі паспортів громадян РФ російські партії розгледіли можливість отримання політичних дивідендів. Задекларована мета представницького центру "Справедливої Росії“ сприяти реалізації виборчих прав "громадян Росії“ – мешканців тимчасово окупованих територій грубо порушує законодавство та суверенітет України, відкриває поле для фальсифікацій на російських виборах. Останнім часом в Росії ведуться активні дискусії про організацію в ОРДЛО виборів до Держдуми. Україна вже заявляла, що не визнаватиме легітимність таких голосувань”, – наголосив речник МЗС України.

 

У заяві також міститься заклик до Росії почати виконувати взяті на себе зобов’язання для досягнення політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на основі повної поваги до суверенітету нашої держави, дотримання вимог українського законодавства та норм міжнародного права.

 

Напередодні з'явилася інформація, що російська партія “Справедлива Росія – За правду” має намір відкрити свій офіс в окупованому Донецьку. Як зазначають на сайті партії, в Донецьку також хочуть відкрити "представницький центр".

 

23.03.2021

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