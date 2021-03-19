Шахту «Надія» на Львівщині закриють у червні 2022 року.

В.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко підписав наказ про ліквідацію шахти «Надія» на Львівщині. Відповідний документ опублікували на сайті міністерства.

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«Діяльність приватного акціонерного товариства "Шахта «Надія»" припиняється з 30 червня 2022 року. Згідно з наказом, зупинка доопрацювання підготовлених запасів вугілля повинна бути виконана до 28 лютого 2022 року», – йдеться у повідомленні на сайті Міністерства енергетики.

Наказ передбачає погашення поточної заборгованості із зарплати, а також скорочення працівників, не залучених у підготовці шахти до ліквідації.

Фінансуватимуть усі роботи коштом бюджетної програми «Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств», повідомила пресслужба Львівської обласної держадміністрації.

18 березня на рахунки ПрАТ «Шахта "Надія"» перерахували з держбюджету 10 мільйонів 895 тисяч гривень для виплати зарплати працівникам підприємства за січень та лютий 2021 року. Щоправда, напередодні, 17 березня, гірникам Львівщини довелося її вимагати – брати участь в акції протесту перед Верховною Радою.

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За інформацією голови незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, гірникам в Україні загалом заборгували 1,5 мільярда гривень і погасили лише 250 мільйонів гривень.

«Про "справедливу трансформацію" смішно говорити. Підприємства просто доводяться до критичної точки. Людей прямим текстом посилають в трудову міграцію. Штучно створена криза вугледобувних підприємств триває, і слово "справедливість" до цих процесів не застосуєш», – прокоментував Михайло Волинець.

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Зазначимо, Міністерство енергетики восени 2020 року передало у Генпрокуратуру і СБУ матеріали фінансового аудиту шахти «Надія». Перевірка виявила численні порушення у роботі попереднього керівництва підприємства, зокрема продаж вугілля за заниженими цінами.

Борги шахти станом на початок 2021 року становили 36 мільйонів гривень із заробітноі плати та 13 мільйонів 600 тисяч гривень – за електроенергію.

Власником ПрАТ «Шахта "Надія"» є Міністерство енергетики та вугільної промисловості. 2020 року на шахті видобули 59,3 тис. тонн вугілля, 2019-го – 101,3 тис. тонн, 2018-го – 159,9 тис. тонн, 2017 року – 202,5 тис. тонн.

Шахту ввели в експлуатацію 1962 року, запаси вугілля на ній майже вибрані. Наприкінці 2020 року під час робочої поїздки на Львівщину заступник міністра Іван Лукеря повідомив, що шахту «Надія» планують перетворити на музей промисловості.