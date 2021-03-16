Блаженніший Святослав вакцинувався від COVID-19.

 

Глава Української греко-католицькї церкви Блаженніший Святослав у вівторок вакцинувався від коронавірусної хвороби.

 

Владика отримав щеплення у Мистецькому арсеналі разом із іншими українськими релігійними діячами. Їх щепили залишковими дозами вакцини, передає "Укрінформ".

 

 

Зокрема, щеплення від коронавірусу отримало п'ятеро медиків. Також – архімандрит Михайлівського Золотоверхого монастиря Лаврентій (Живчик) із Православної церкви України, представник Федерації єврейських громад Леонід Барац, представник Іудейської громади руху Хабад Любавич в Україні Борис Стругацький, керівник відділу з питань релігій секретаріату Кабінету Міністрів Андрій Юраш.

 

"Ми сьогодні як релігійні діячі вакцинувалися залишковою дозою вакцини. Медики сьогодні заслуговують молитви, уваги і вдячності всього українського народу. І тому, коли хтось вирішує, вакцинуватися чи ні, – слухайте ваших лікарів", – прокоментував Блаженніший Святослав.

 

Він додав, що "Церква хоче бути безпечним простором для життя і здоров'я вірян".

 

 

Вакцинація від COVID-19 розпочалася в Україні 24 лютого. В Україну було привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield, розробленої компанією AstraZeneca разом із Оксфордським університетом, виробленої на потужностях Serum Institute в Індії. Наразі триває перший етап вакцинальної кампанії, під час котрого вакцинують медичних працівників лікарень, що надають меддопомогу від COVID-19.

 

Станом на 16 березня першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 62 083 осіб. Міністерство охорони здоров'я дозволило проводити щеплення від COVID-19 невикористаними дозами вакцини, які залишаються після щеплення медичних працівників на першому етапі вакцинальної кампанії.

 

1 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підписав наказ, котрий дозволяє релігійним діячам реєструватися на отримання вакцини як публічним та громадським діячам. Таке вакцинування проводитиметься в межах тих сесій вакцинації, під час яких зафіксована відмова від вакцинації, виявлено протипоказання до вакцинації, зафіксована відсутність людей у кількості, що унеможливлює повне використання відкритих флаконів із вакциною від коронавірусної хвороби COVID-19 та може призвести до утилізації залишку вакцини від коронавірусної хвороби.

 

Предстоятель УГКЦ погодився на вакцинацію. "Нам дуже важливо, щоб план вакцинації був справедливим і щоб зважали на найвразливіші верстви населення. Ще на початку лютого я зазначав, що, коли вакцина від коронавірусу буде для мене доступною як для священнослужителя чи людини, яка досягла певного віку, то, очевидно, я пристану на таку пропозицію. У контексті цього рішення міністерства я маю тепер таку можливість", – заявляв Блаженніший.

 

Глава УГКЦ наголошував, що Церква, шануючи особисту свободу кожного, дораджує своїм вірним робити щеплення – "скористати з можливості захистити себе від захворювання".

 

16.03.2021

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