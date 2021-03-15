Єврокомісія спростувала інформацію про плани закупівлі «Супутник V».

Наразі жодних перемовин з Росією про придбання вакцини керівні органи Євроунії не проводили.

Європейська комісія, вищий виконавчий орган Європейської Унії, спростувала інформацію про ведення перемовин щодо постачання російської вакцини від коронавіруса «Супутник V». Про це повідомив речник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер (Stefan De Keersmaecker) на щоденному брифінгу, трансляція якого велася на офіційному сайті.

Кеерсмакер нагадав, що країни-члени ЄУ і Єврокомісія можуть в будь-який момент ухвалити рішення про збільшення числа вакцин, що використовуються на території спільноти. «Однак поки що таких обговорень між переговорною командою ЄУ і виробниками російської вакцини не велося, – запевнив речник Єврокомісії.

Згодом цю інформацію підтвердила і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Вона висловила сумнів щодо перспектив використання російської вакцини в країнах-членах Євроунії. «Ми все ще дивуємось, чому Росія теоретично пропонує мільйони й мільйон доз, не досягши достатнього поступу у вакцинації власного народу. Це також питання, на яке, на мою думку, слід відповісти», – процитував її слова інформаційний портал EUobserver.

Наразі, за словами Урсули фон дер Ляєн, ні російська вакцина, ні її китайський аналог не були передані до Європейської аґенції з лікарських засобів (EMA) щодо отримання дозволу на продаж.

Раніше багато європейських медій повідомило про нібито наміри країн Євроунії придбати в Росії вакцину проти коронавіруса «Спутник V».