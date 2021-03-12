Єрмак презентував Центр протидії дезінформації.

Офіс Президента оголосив про те, що вже наступного тижня в Україні мав би запрацювати Міжнародний центр протидії дезінформації.

"Проблема протидії дезінформації вимагає сьогодні скоординованої діяльності всіх державних установ, парламенту, уряду, громадянського суспільства й залучення не лише ресурсів нашої держави, а й наших міжнародних партнерів", – сказав Єрмак на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм".

Центр планують створити на базі Ради національної безпеки та оборони України, передає інтернет-видання "Детектор медіа".

Єрмак у своєму виступі нагадав, що Президент Володимир Зеленський іще влітку виступив з ініціативою створити в Україні Центр протидії дезінформації.

"Цей орган не є і не буде політичним. Президент буде здійснювати необхідний контроль та пильно слідкувати за діяльністю. Я впевнений, що вже наступного тижня такий центр розпочне свою роботу", – розповів керівник ОПУ. Він додав, що Україна вже має підтвердження та зацікавленість міжнародних партнерів в участі у проєкті.

Представник Національної ради реформ Олександр Ольшанський уточнив, що Міжнародний центр протидії дезінформації координуватиме діяльність різних гілок влади та інших, зокрема, Міністерства культури та інформаційної політики, Інституту стратегічних досліджень, спецслужб. Ольшанський гадає, що в межах центру доведеться створити підрозділ із моніторингу. "РНБО буде більшою мірою займатися координацією цього процесу, а кожен за свою роботу відповідатиме", – додав він.

Заступник керівника ОПУ Ігор Жовква уточнив, що Україна долучає свою частку зусиль до міжнародної боротьби з пропагандою та фейками. З його слів, Міжнародний центр протидії дезінформації координуватиме свою роботу, зокрема, з European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats.

#формально Метою Центру стратегічних комунікацій та інфорбезпеки є нейтралізація впливу дезінформації та маніпуляцій і швидке та проактивне реагування на ключові теми, у межах яких поширюють фейки та пропаганду. Основні напрями роботи Центру: виявлення – це збір інформації шляхом використання мережі фактчекерів; моніторинг; співпраця з РНБО та іншими органами влади; оцінка інформація; зосередження моніторингів та аналітиків в Центрі; у майбутньому передбачається існування власної системи контент-аналізу; реагування – на визначні ключові теми, у межах яких поширюється дезінформація чи маніпуляції; співпраця з РНБО, іншими органами влади; кризове реагування; one voice policy – взаємодія з пресслужбами органів влади та спеціалістами з комунікацій; протидія – це складання карти виявлених ботоферм та здійснення заходів з їхнього блокування, у тому числі в співпраці з Facebook; розробка змін щодо санкцій за поширення дезінформації; проактивне інформування суспільства щодо позиції України з питань, які потенційно можуть стати загрозливими; просвіта – розробка та поширення матеріалів про те, як працює дезінформація та маніпуляції, як поширюється вплив на суспільство, якою є мета та бажаний результат; підвищення медіаграмотності населення; формування критичного мислення в суспільства; комунікаційні проєкти – створити онлайн-музей російської дезінформації; створити та поширювати рейтинг фейкометів; взаємодіяти з пресслужбами органів влади та їхніми спеціалістами; провести конкурс на найкращий проєкт «Як працює дезінформація та маніпулятивна інформація?»; поширювати матеріали, статті, розслідування. Міністр сподівається, що результатами роботи Центру стануть: оперативна реакція на повідомлення з дезінформацією та маніпуляціями; забезпечення оперативного донесення офіційної позиції держави щодо повідомлень, які місять дезінформацію; поінформованість суспільства про матеріали, які свідчать про поширення РФ повідомлень, що містять дезінформацію та маніпуляції.

Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки координуватиме роботу з іншими відомствами в сфері протидії дезінформації. Міністр додав, що керівника цього Центру назвуть наприкінці березня. Нині набирають команду – до 10 осіб.

У четвер увечері Рада національної безпеки та оборони України на своєму засіданні формально створила Міжнародний центр протидії дезінформації.

"Рішенням Ради нацбезпеки та оборони такий Центр сьогодні був створений. Він починає працювати з наступного вівторка. Сам Центр буде міститися в Ситуаційному центрі Апарату Ради нацбезпеки та оборони України, який розташований на вулиці Банковій", – оголосив секретар РНБО Олексій Данілов.