Дрогобицька солеварня оголосила конкурс на розробку логотипа.

Дрогобицька солеварня, найстаріша у Центрально-Східній Європі, оголосила відкритий конкурс на створення айдентики, роботи прийматимуть до 20 квітня. Солеварню перетворюють на промислово-відпочинково-оздоровчий комплекс, який має стати туристичним «магнітом» для міста, повідомили у дирекції підприємства.

Фото www.facebook.com/Drohobychsaltplant

Дрогобицькій солеварні приблизно 700 років. У 2019 році над підприємством нависла загроза зникнення після приватизації. Проте громадські діячі, депутати та фахівці з туризму Львівської ОДА довели потребу його збереження. Дрогобицьку солеварню передали в управління Фонду держмайна України. Восени 2020-го обрали директора, ним став дрогобичанин, юрист Олег Петренко.

Фото www.facebook.com/Drohobychsaltplant

З лютого тут відновили екскурсії: 21 лютого з автентичним процесом солевиварювання ознайомилося 100 відвідувачів, а на початку березня – 200.

Наступну екскурсію – для представників медіа та митців, які можуть долучитися до створення айдентики Дрогобицької солеварні, запланували на 20 березня.

Фото www.facebook.com/Drohobychsaltplant

«У майбутньому Дрогобицька солеварня має стати промислово-відпочинково-оздоровчим комплексом. Виробництво солі за давньою технологією, соляні кімнати, туристичний об’єкт, де можна торкнутися історії, купити солі, побавитися з дітьми в інтерактивних науково-популярних кімнатах, – саме таке майбутнє нашого комплексу», – йдеться у повідомленні дирекції заводу.

Відповідно до умов конкурсу, логотип, який потім будуть використовувати на всіх маркетологічних продуктах солеварні, має акцентувати на тематиці солі. У лого має бути вбудована назва «Дрогобицька солеварня». Цільова аудиторія бренду: туристи, дорослі і діти. Стилістика – на вибір митців, однак просять зважати на проєкт сайту, котрий зараз перебуває у розробці.