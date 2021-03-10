ЄУ звинуватила Росію і Китай в маніпулятивній пропаганді щодо вакцини від коронавірусу.

Президент Євроради запевнив, що в ЄУ вакциновано у відсотковому відношенні вдвічі більше громадян, аніж у Росії чи Китаї.

 

 

Президент Європейської ради Шарль Мішель звинуватив владу Росії і Китаю у використанні вакцин від коронавірусу як засобу для ведення пропаганди. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. «Обидві країни постачають препарати для вакцинації іншим країнам в дуже обмеженому обсязі, але широко розповідають про це громадськості», – заявив він у вівторок, дев’ятого березня, в Брюсселі.

 

Шарль Мішель запевнив, що в Росії та Китаї у розрахунку на 100 мешканців було зроблено вдвічі менше заштриків, аніж в Європейській Унії. «Але Європа не використовуватиме тему вакцини з пропагандистською метою. Ми просуваємо наші цінності. Проте ми не повинні дозволити, щоб нас ввели в оману Китай і Росія», – підкреслив президент Євроради.

 

Водночас Мішель відкинув звинувачення проти Європейської Унії в «націоналізмі у сфері вакцинації», що лунали під час дискусій про розподіл вакцин між країнами. В ході конфлікту з виробником вакцини AstraZeneca Брюссель запровадив захисний механізм контролю над імпортом вакцин в треті країни, визнав політик. Зокрема, йдеться про те, що Італія закликала минулого тижня заблокувати доставку вакцини AstraZeneca до Австралії. «Однак ЄУ не припиняла їх експортувати», – запевнив президент Євроради. Він звернув увагу на Велику Британію і США, котрі повністю заборонили експорт вакцин від коронавірусу.

 

Тим часом в Лондоні вже встигли спростували заяву Мішеля щодо заборони на експорт вакцини. «Британський уряд жодного разу не блокував експорту будь-якої вакцини від COVID-19», – заявив речник Міністерства закордонних справ Об’єднаного Королівства.

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