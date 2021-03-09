Європарламент позбавив Пучдемона депутатської недоторканності.

Це спростить справу екстрадиції лідера каталонських сецесійників до Іспанії.

 

                             Карлес Пучдемон

 

Європейський Парламент позбавив колишнього керівника Каталонії Карлеса Пучдемона (Carles Puigdemont) і двох інших каталонських політиків – Антоні Коміна (Antoni Comín) і Клару Понсаті (Clara Ponsatí) – депутатської недоторканності. Про це повідомила газета El Pais. Це дозволить значно спростити процес екстрадиції зазначених осіб до Іспанії, де на них чекає суд і в перспективі – в'язниця. Всі троє були обрані до Європароаменту від Іспанії на останніх виборах, які відбулися 2019 року.

 

У вівторок зранку, дев’ятого березня, на сесії Європарламенту були оголошені результати таємного голосування в віддаленому режимі, яке депутати провели ще в понеділок увечері. Щодо зняття імунітету з Пучдемона 400 євродепутатів проголосували «за», 248 – «проти» та 45 утрималися. Майже аналогічні результати голосування були й щодо Коміна і Понсаті і (404 – «за», 247 – «проти» та 42 утрималися). «Рішення про скасування депутатської недоторканності Карлоса Пучдемона, Антоні Комина і Клари Понсаті затверджені», – йдеться в заяві Європарламенту.

 

Раніше Комітет з правових питань Європарламенту підтримав звіт, в якому містилася рекомендація позбавити депутатської недоторканності всіх трьох політиків. Хоча навіть після позбавлення імунітету всі вони збережуть за собою мандати євродепутатів. Водночас бельгійський суд зможе відновити справи про екстрадицію Пучдемона й Коміна до Іспанію. Щодо Понсаті, то її доля вирішуватиметься за місцем її теперішнього проживання – у Великій Британії.

 

Тим часом Пучдемон вже заявив про намір оскаржити в Європейському суді загальної юрисдикції рішення Європарламенту про позбавлення його депутатської недоторканності. Цей крок може поважно уповільнити розгляд справи про його екстрадицію до Іспанії.

 

Нагадаємо, що Пучдемон очолював Женералітет Каталонії в момент проведення там незаконного, з точки зору влади Іспанії, референдуму про незалежність 2017 року. Мадрид не визнав результатів референдуму, Європейська Унія також відмовився приймати їх до уваги. Побоюючись переслідування іспанської юстиції, Пучдемон втік з Іспанії до Бельгії, за ним послідувала низка його прихильників. На території Іспанії діє ордер на арешт Пучдемона. Судова влада Іспанії домагається видачі Пучдемона за звинуваченням у підбурюванні до заколоту і нецільовій розтраті публічних коштів.

09.03.2021

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