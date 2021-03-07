Сенат США затвердив антиковідний «пакет Байдена» на майже два трильйони доларів.

Голосування пройшло чітко за партійним поділом.

Сенат США схвалив масштабний пакет допомоги, спрямований на боротьбу з наслідками пандемії коронавірусу, на суму 1,9 трильйона доларів. Про це повідомило радіо Voice of America. Голосування за пакет, запропонований президентом Джо Байденом і названий «Планом порятунку Америки» (American Rescue Plan), пройшло чітко за партійним поділом.

Обговорення, а також голосування за поправки, внесені республіканцями для затягування процесу, тривали 27 годин. Сенатори не розходилися навіть вночі.

Врешті-решт пакет був ухвалений з мінімальною перевагою голосів – 50 сенаторів проголосували за, 49 були проти. Жоден сенатор-республіканець (з тих, що взяли участь у голосуванні) не проголосував за план Байдена. Представник Аляски республіканець Деніел Салліван (Daniel Sullivan) був змушений виїхати з Вашінґтона в п'ятницю ввечері на похорон. Це означало, що демократи не мусили кликати на допомогу віцепрезидентку Камалу Гарріс з її вирішальним голосом.

Це вже третій за рахунком пандемічний пакет допомоги. Два попередніх ухвалювали ще за президентства Дональда Трампа.

Президент США Джо Байден, коментуючи результати голосування, заявив, що прийняття Сенатом законопроєкту про допомогу жителям країни й економіці США означає початок одноразових виплат більшості американцям обсягом 1400 доларів. Значна сума – 14 мільярдів доларів – буде виділена на підтримку виробників і дистриб'юторів вакцин. Також передбачена допомога малому і середньому бізнесу.

Президент підкреслив, що понад 85% американських родин отримають одноразові виплати. При цьому сімейна пара з двома дітьми, яка заробляє до 100 тисяч доларів на рік, отримає близько 5600 доларів.

Ключовим пунктом пакета багато хто називає продовження виплат допомоги з безробіття до вересня. Якби пакет не був затверджений Сенатом, виплати припинилися б уже в березні.

Тепер документ із новими поправками повинен бути заново затверджений Палатою представників і підписаний президентом Байденом до 14 березня, коли закінчується термін виплат із безробіття. Експерти впевнені, що на жодному з решти етапів проблем не виникне.