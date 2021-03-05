В Україні другу добу поспіль понад 10 тисяч випадків ковіду.

 

В Україні другий день поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків коронавірусної хвороби – впродовж минулої доби зареєстрували 10 155 нових випадків COVID-19. Востаннє така статистика спостерігалася наприкінці грудня.

 

Це випливає з даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

 

Динаміка поширення ковіду (середнє за сім діб)

 

Минулої доби шпиталізували 3355 осіб – це другий показник за весь час пандемії (дотеперішній максимум був позавчора – 3486 пацієнтів).

 

Найбільшу кількість нових випадків ковіду зареєстрували в Києві (910), а також у Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) областях.

 

Учора зареєстрували 172 смерті. 

 

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 384 917 осіб. Померло – 26 763.

 

05.03.2021

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