В Україні другу добу поспіль понад 10 тисяч випадків ковіду.

В Україні другий день поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків коронавірусної хвороби – впродовж минулої доби зареєстрували 10 155 нових випадків COVID-19. Востаннє така статистика спостерігалася наприкінці грудня.

Це випливає з даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

Динаміка поширення ковіду (середнє за сім діб)

Минулої доби шпиталізували 3355 осіб – це другий показник за весь час пандемії (дотеперішній максимум був позавчора – 3486 пацієнтів).

Найбільшу кількість нових випадків ковіду зареєстрували в Києві (910), а також у Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) областях.

Учора зареєстрували 172 смерті.

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 384 917 осіб. Померло – 26 763.