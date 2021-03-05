Конґрес США скасував засідання через загрозу повторного штурму.

Наразі вояки Національної гвардії продовжують охороняти Капітолій.

 

 

Палата представників Конґресу США скасувала засідання у четвер, четвертого березня, після отримання інформації про можливу загрозу безпеці в Капітолії саме цього дня. Про це повідомило радіо Voice of America. Представники поліції Капітолію заявили, що вони «отримали дані, які свідчать про евентуальну змову угруповання ополчення з метою прориву в будівлю Конґресу четвертого березня».

 

Згідно інформацією ФБР, ці дані можуть свідчити про причетність до змови угруповання «Трьохвідсотників» (Three Percenters), яке правоохоронці вважають екстремістським. Згідно з теорією змови «Трьохвідсотників», саме четвертого березня колишній президент Дональд Трамп, який зазнав поразки на виборах третього листопада, мав бути таки приведений до присяги на другий термін.

 

«Отримана інформація сприймається з усією серйозністю. Наш департамент працює з місцевими і федеральними партнерами і партнерами на рівні штатів, щоб зупинити будь-які загрози Капітолію. Через делікатний характер цієї інформації, на даний момент ми не можемо надати додаткові подробиці», – йдеться в заяві поліції Капітолію, опублікованій у Twitter.

 

Будівлю Капітолію після попереднього штурму шостого січня обнесли огорожею з колючим дротом нагорі. Її все ще охороняють близько п’яти тисяч вояків Національної гвардії. У заяві поліції Капітолію зазначається, що вона вже зробила «значні удосконалення системи безпеки» будівлі, де засідають Палата представників і Сенат.

 

Наразі обговорюється питання про пролонґацію перебування нацгвардійців на захисті будівлі Конґресу. Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі на своїй щотижневій пресконференції зазначила, що війська Національної гвардії повинні залишатися в Капітолії «доти, допоки вони будуть потрібні». Водночас вона заявила, що рішення про стаціонування військ залишатиме за посадовими особами Капітолію.

05.03.2021

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