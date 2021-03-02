Lufthansa запустить регулярний авіарейс зі Львова до Франкфурта.

 

Львів потрапив до переліку перспективних напрямків німецької авіакомпанії  Lufthansa.  Відтак, з 30 квітня відкривається новий авіарейс Франкфурт – Львів – Франкфурт, повідомили у пресслужбі львівського летовища.

 

Фото https://city-adm.lviv.ua

 

«Львівському аеропорту вдалося потрапити до "списку щасливчиків". Поки на європейському ринку авіакомпанії готуються працювати на повну, львівський аеропорт вже потрапив до переліку перспективних напрямків та аеропортів, які варто розвивати. На нас звернула увагу світова авіакомпанія Lufthansa щодо відкриття нового маршруту до Франкфурта-на-Майні», – йдеться в офіційному повідомленні.

 

Новий авіарейс Франкфурт – Львів – Франкфурт авіакомпанія Lufthansa почне здійснювати 30 квітня. У травні рейси відбуватимуться чотири рази на тиждень: щопонеділка, середи, п’ятниці та неділі.

 

З 1 червня частота рейсів збільшиться до шести на тиждень: у понеділок, вівторок, середу, четвер, п’ятницю та неділю.

 

Вартість авіаквитків Львів – Франкфурт стартує від 5800 гривень в обидва боки за тарифом Lite, який включає перевезення тільки ручного багажу.

 

Фото www.lufthansa.com

 

Як відомо, аеропорт Франкфурт є головним хабом компанії Lufthansa: авіакомпанія пропонує пересадки з Франкфурта до багатьох країн світу, включаючи країни Північної Америки та Азії.

 

Нагадаємо, компанія Lufthansa здійснює авіаперевезення за маршрутом Львів – Мюнхен з 2009 року.

 

02.03.2021

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