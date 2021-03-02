Пентаґон надає Україні багатомільйонну допомогу на захист від російської агресії.

Україна, своєю чергою, повинна провести ключові оборонні реформи.

Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про новий пакет допомоги Україні на суму 125 мільйонів доларів в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України, яка охоплює програми підготовки військовиків, надання техніки і консультативних послуг. Про це повідомило радіо Voice of America з покликом на заяву відомства, опубліковану в понеділок, першого березня. Ця допомога, як наголошено в пресрелізі, покликана «допомогти українським збройним силам сприяти збереженню територіальної цілісності країни, захищати кордони і поліпшити взаємодію з НАТО».

«Це рішення підтверджує, що США як і раніше мають намір постачати Україні оборонне летальне озброєннями, щоб вона могла ефективніше захищатися від російської агресії», – заявив офіційний речник Пентаґону Джон Кірбі (John Kirby).

Новий пакет передбачає, зокрема, передачу Україні двох додаткових патрульних катерів Mark VI для розширення можливостей України з патрулювання та захисту її територіальних вод. На сьогоднішній день США передали країні загалом вісім патрульних катерів Mark VI. Пакет також включає додаткові контрартилерійські радари і тактичне обладнання; постійну підтримку супутникової зйомки і можливостей аналізу, а також обладнання для надання медичної допомоги військовослужбовцям та проведення бойової евакуації.

Решта 150 мільйонів доларів, виділені американським Конґресом на 2021 фінансовий рік, будуть надані Україні, коли Міністерство оборони і Держдепартамент США підтвердять, що Київ домігся цього року достатнього поступу в проведенні ключових оборонних реформ.

Пентаґон закликав Україну продовжувати реформи, які посилюють цивільний контроль над збройними силами, сприяють підвищенню прозорості та підзвітності в оборонній промисловості і закупівлі, а також «модернізують оборонний сектор в інших ключових галузях відповідно до принципів і стандартів НАТО».

Починаючи з 2014 року Сполучені Штати надали Україні допомогу в царині безпеки на суму понад два мільярди доларів.