Байден оприлюднив заяву на роковини російської аґресії: Крим – це Україна.

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден заявив, що США не визнають і ніколи не визнаватимуть спроби анексії Криму Росією, і підтримуватимуть Україну у протистоянні агресивним діям Росії.

Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій Білим домом у сьому річницю російського втогрнення до Криму.

Байден наголосив, що Америка підтримує Україну з початку конфлікту.

"У ці сумні роковини, ми підтверджуємо просту правду: Крим – це Україна", – йдеться у заяві.

"Ми надалі працюватимемо над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за її порушення та агресію в Україні. Ми також будемо надалі вшановувати хоробрість та сподівання Революції Гідності, у якій люди України протистояли на Майдані снайперському вогню та виконавцям в спеціальному екіпіюванні, та вимагали нового початку для своєї країни. США досі вірять у сподівання України і ми підтримуємо всіх тих, хто працює заради мирного, демократичного та процвітаючого майбутнього їхньої країни", – заявив Байден.

Раніше заяву оприлюднив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив на загрозах, які становлять дії Росії в Криму для міжнародної безпеки. "Окупація та збільшення мілітаризації Кримського півострова мають значення далеко за межами українських кордонів і є загрозою для спільної світової безпеки", – заявив він.