"Динамо" і "Шахтар" пробилися в 1/8 Ліги Європи UEFA.

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" перемогли у матчах-відповідях 1/16 фіналу Ліги Європи UEFA і кваліфікувалися на вищий щабель плей-оф.
Футболісти "Динамо" після домашнього ремісу (1:1) переграли на виїзді "Брюгге" з рахунком 1:0. Вирішальний м'яч на стадіоні "Ян Брейдель" забив на 83-й хвилині Віталій Буяльський.
Донецький "Шахтар" після виїзної перемоги в Тель-Авіві (2:0) вдруге переміг "Маккабі" – 1:0. Єдиний м'яч на "Олімпійському" забив Жуніор Мораес.
Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 26 лютого в штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні (Швейцарія). Перші поєдинки відбудуться 11 березня, а матчі-відповіді – 18 березня.
26.02.2021