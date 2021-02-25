У США пролонґовано надзвичайну ситуацію в зв'язку з коронавірусом.

Термін закінчення режиму поки що не уточняється.

Президент США Джо Байден подовжив режим надзвичайної ситуації, запроваджений його попередником Дональдом Трампом в зв'язку з поширенням в країні коронавіруса. Про це повідомив телеканал CNBC.

«13 березня 2020 року президент оголосив надзвичайну ситуацію в країні в зв'язку з пандемією COVID-19. Пандемія продовжує створювати значний ризик для громадської охорони здоров'я і безпеки країни. З цієї причини режим надзвичайної ситуації повинен тривати й після першого березня 2021 року», – йдеться в указі американського президента, поширеному в середу, 24 лютого прес-службою Білого дому. Термін пролонґації режиму НС не уточнюється.

Як зазначив Байден, в зв'язку з тим, що від наслідків нового коронавіруса в США померли понад півмільйонеа осіб, «вкрай важливо продовжувати боротися і реагувати на COVID-19 зі залученням всіх можливостей федерального уряду».

За інформацією Університету Джонса Гопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей федеральної і місцевої влади, в США станом на 24 лютого виявлено майже 28,3 млн випадків зараження коронавірусом, померли від хвороби вже понад 503,7 тисяч осіб. Країна за обома показниками посідає перше місце в світі.