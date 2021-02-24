На Банковій затримали 24 учасників протесту проти вироку Стерненку.

Національна поліція у вівторок увечері затримала 24 протестувальників під час акції під стінами Офісу Президента проти вироку одеському активістові Сергієві Стерненку. Правоохоронці інформують, що під час сутичок постраждало 27 поліціянтів і гвардійців.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції. Інформації про кількість постраждалих серед протестувальників немає.

"24 активних учасників акції доставляли до управлінь поліції. У них відібрали пояснення і відпустили", – зазначили в Нацполіції.

Як повідомила в коментарі hromadske речниця поліції Києва Оксана Блищик, за фактом сутичок на Банковій правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представникові правоохоронного органу).

Один із затриманих, Максим Кривцов, писав із поліцейського буса, що правоохоронці доставили людей до Печерського відділку поліції.

Акцію було анонсовано на 20:00. Станом на 22:00 під будівлею перебувало приблизно двох тисяч людей. Правоохоронці не пропускали протестувальників на територію ОП. Мітингувальники скупчилися біля воріт і намагалися протиснутися до будівлі. Поліція ж перекрила прохід спецтехнікою та живим кордоном із силовиків.

У Нацполіції заявляють, що під час штовханини учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри. Кілька поліцейських отримали опіки очей.

Частина мітингувальників вилізла на будівлю поблизу Офісу президента ㅡ їх знімали силою. У відповідь із боку активістів полетіли сніжки.

Силовики також розпилювали сльозогінний газ. Унаслідок сутичок кілька протестувальників постраждали.

Акції на підтримку Сергія Стерненка відбулися у кількох десятках українських міст. У соцмережах поширювали перелік із 26 українських міст, зокрема, у яких люди зголосилися на протест. Протестували, зокрема, в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Івано-Франківську, Вінниці, Одесі, Запоріжжі, Кривому Розі, Житомирі, Мелітополі, Маріуполі.

У Львові понад півтори тисячі протестувальники зібралися на центральній площі під будівлею Львівської міської ради.

У Харкові приблизно 130 людей вийшли на протестну акцію до ОДА.

У Житомирі протестувальники принесли під будівлю ОДА шини та намагалися їх розкладати. Цьому завадила поліція – між правоохоронцями та учасниками акції сталася сутичка.

У Херсоні прихильники засудженого активіста запалили фаєри.

23 лютого Приморський районний суд Одеси засудив ексочільника одеського осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка до 7 років та 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Його обвинувачують у викраденні колишнього депутата Сергія Щербича у 2015 році.