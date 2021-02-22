США готують відповідь на масштабну російську гакерську атаку.

Відповідну заяву зробив радник американського президента з питань національної безпеки.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван (Jake Sullivan) заявив в неділю, 21 лютого, що США дадуть відповідь на гакерську атаку на компанію SolarWinds протягом «тижнів, а не місяців». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Внаслідок атаки, в якій підозрюють Росію, постраждали декілька урядових відомств США.

«Ми подбаємо про те, щоб Росія зрозуміла, де Сполучені Штати проводять червону смугу в діяльності такого кшталту», - наголосив Салліван в інтерв'ю телеканалу CBS.

Салліван також розповів, що Білий дім попросив розвідувальне співтовариство провести додаткову роботу зі встановлення винних. «Необхідно уточнити, як сталася ця гакерська атака, яких збитків вона завдала, які масштаби вторгнення», – пояснив радник Білого дому з питань національної безпеки.

За словами Саллівана, підготовка відповіді вимагає кількох тижнів, а не місяців. Відповідь, за його словами, передбачатиме поєднання кількох інструментів, як він підкреслив, «видимих ​​і невидимих».

Нагадаємо, що на початку року спецслужби США – Федеральне бюро розслідувань (ФБР), Аґенція національної безпеки (АНБ), Аґенція з інформаційної безпеки і безпеки інфраструктури (CISA) і Управління директора національної розвідки (ODNI) – зробили спільну заяву про розслідування недавньої масштабної кібератаки, названої Sunburst. Внаслідок атаки гакери отримали доступ до даних декількох американських відомств. На думку спецслужб, цей напад був спрямований на збір розвідданих, і за ним, найімовірніше, стоїть Росія. «Виконана на даний момент робота вказує на те, що джерело цілеспрямованої стійкої загрози ймовірно російського походження і несе відповідальність за більшість або всі недавно виявлені кібератаки на як державні, так і недержавні мережі», – стверджується в заяві.