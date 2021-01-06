Спецслужби США звинуватили Росію в масштабній кібератаці.

Кремлівським гакерам вдалося отримати доступ до даних 18 тисяч державних і приватних клієнтів. 

 

 

Спецслужби США – Федеральне бюро розслідувань (ФБР), Аґенція національної безпеки (АНБ), Аґенція з інформаційної безпеки і безпеки інфраструктури (CISA) і Управління директора національної розвідки (ODNI) – зробили спільну заяву про розслідування недавньої масштабної кібератаки, названої Sunburst. Про це повідомило видання Politico. Внаслідок атаки гакери отримали доступ до даних декількох американських відомств. На думку спецслужб, цей напад був спрямований на збір розвідданих, і за ним, найімовірніше, стоїть Росія.

 

«Виконана на даний момент робота вказує на те, що джерело цілеспрямованої стійкої загрози ймовірно російського походження і несе відповідальність за більшість або всі недавно виявлені кібератаки на як державні, так і недержавні мережі», – стверджується в документі.

 

Про кібератаку Sunburst стало відомо наприкінці грудня, коли її виявили американські спецслужби. Але вона тривала протягом декількох місяців і стала найтривалішою та наймасштабнішою в історії США.

 

На думку експертів, від нападу гакерів постраждали приблизно 18 тисяч державних і приватних клієнтів продукту Orion компанії SolarWinds, при цьому на даний момент виявлено менше десяти постраждалих від злому державних установ США. Раніше повідомлялося, що в числі інших були зламані комп'ютери американського казначейства, Міністерства торгівлі і Міністерства національної безпеки. 

 

Варто зазначити, що нинішня заява спецслужб суперечить точці зору чинного президента США Дональда Трампа. Він стверджував, що кібератака на американські федеральні відомства не така страшна, як про неї повідомляли ЗМІ, відкидав причетність Росії і припускав, що за нею може стояти Китай. У Кремлі, звісно ж, усі звинувачення заперечують.

06.01.2021

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