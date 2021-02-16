У Китаї виявлено кілька десятків тисяч доз підробленої вакцини від COVID-19.

Відомо, що шахраї намагалися продавати її і в Китаї, і за кордоном.

 

 

Верховна народна прокуратура Китаю пообіцяла посилити боротьбу зі злочинами, пов'язаними з вакцинами проти COVID-19. Як повідомляє інформаційна аґенція Сіньхуа, ця заява пролунала після того, як в країні були виявлені масові випадки, пов'язані з продажем підроблених вакцин.

 

Напередодні китайські правоохоронці провели велику спецоперацію, під час якої було виявлено понад 58 тисяч доз підробленої вакцини від COVID-19, ліквідовані підпільні пункти виготовлення препарату і точки збуту в Пекіні і двох провінціях (Цзянсу і Шаньдун). Також було затримано понад вісім десятків осіб, причетних до незаконної вакцинації.

                                             

З’ясувалося, що зловмисники заповнювали шприци звичайним фізрозчином або мінеральною водою і продавали їх за цінами реальної вакцини від коронавірусу. Шахраї заробили таким чином близько 18 мільйонів юанів (приблизно 2,8 млн дол. США).

 

Відомо теж, що зловмисники відправляли підробну вакцину за кордон, але в які саме країни – поки що невідомо. 600 доз цієї «вакцини» були затримані в Гонконзі перед відправкою з країни.

 

Влада КНР звернулася до громадян зі закликом бути пильнішими і робити щеплення тільки в ліцензованих центрах вакцинації. А про підробки та випадки шахрайства повідомляти в правоохоронні органи.

 

Вакцинація в Китаї розпочалася в середині грудня минулого року. Згідно з останніми даними, вакциновано вже понад 50 мільйонів осіб.

16.02.2021

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