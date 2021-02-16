"Гуртожиток ПТУ": Арестович дозволив собі сексистські заяви в бік депутаток "ЄС".

Партія "Європейська солідарність" закликає Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака відсторонити Олексія Арестовича з посади речника української делеґації у Тристоронній контактній групі через його сексистські заяви в бік народної депутатки Ірини Геращенко та кривду української армії.

Про це заявив народний депутат із фракції "Європейська Солідарність", Михайло Бондар, коментуючи витівки Арестовича, вчинені ним під час етеру на телеканалі ICTV.

"Арестович на одному з каналів почав висловлюватися, що наші солдати плачуться в тряпочку депутатам, які приїжджають на передову, скаржаться, як це все погано... Хочу звернутися до представників Банкової Зеленського і Єрмака – виженіть ви того Арестовича, візьміть хоч за одну людину відповідальність на себе. Це не офіцер. Це людина, яка не має честі. І про військову честь весь день телефонують до мене військовослужбовці з передової. Вони чекають його, щоб він приїхав туди, і вони йому розкажуть як «плачуться» там", – сказав Бондар.

Напередодні Ірина Геращенко достроково покинула студію програми "Свобода слова" на ICTV, обурившись сексистськими репліками Арестовича. Під час етеру Арестович звинуватив партію "Європейська солідарність" у "деморалізації українських військовиків", і сказав, що вона "скотилася до рівня жіночого гуртожитку ПТУ".

"Хто деморалізує українських військових? Чи не ви? Чи не "ЄС", коли складаєте казки про те, що їм забороняють… не дають стріляти? Ви ж їх і розбещуєте – "Вагнером" цим всім, Медведчуком… Ви відкрито працюєте проти національної безпеки держави, інформаційної складової. Це офіційна заява… Так, я звинувачую "ЄС" у тому, що ви працюєте у відповідності з російськими наративами… Я вже не раз говорив, як ви себе поводите, до чого ви скочуєтесь. Ви зовнішність Президента обговорюєте… не так бронежилет сидить, не так каска – ви ж до рівня жіночого гуртожитку опустилися ПТУшного такого в тому, що ви робите", – заявив Арестович, згідно з повідомленням інтернет-видання NV.ua.

Згодом Ірина Геращенко заявила: "Я не можу бути в ефірі, де йде сексизм, і це не присікає, на жаль, ні ведучий, ні присутні тут колеги. І мені здається, що це та ситуація, яка особливо від віцепрем'єра з питань європейської інтеграції вимагає особливої реакції. Подібну риторику від представника партії влади в жодній європейській країні важко собі уявити", – заявила Геращенко, перш ніж піти.