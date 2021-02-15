Німеччина обмежила рух на кордоні з Чехією та Австрією.

Причиною цього стало виявлення в зазначених країнах мутованого коронавірусу

 

 

На кордоні між Чехією та Німеччиною після запровадження контролю через поширення в Чехії мутованого коронавірусу вишикувалися багатокілометрові черги автомобілів. Про це в понеділок, 15 лютого, повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на інформацію німецької поліції.

 

Німецьке Міністерство внутрішніх справ попереджає подорожувальників, щоб ті були готові до кількагодинного очікування в черзі на кордоні. Зокрема, в напрямку Нюрнберга спостерігається черга вантажівок завдовжки понад 20 кілометрів, а на автобані Прага-Дрезден черга починається ще в чеському місті Усті-над-Лабем приблизно за 40 кілометрів від кордону.

 

Напередодні Німеччина запровадила контроль на кордоні з Чехією та Австрією (в районі федеральної землі Тироль), які визнано зонами поширення мутованого коронавірусу. До Німеччини тепер можуть в'їхати лише німецькі громадяни або особи, які постійно проживають у ФРН. Винятки зроблено для медичного персоналу, водіїв вантажівок та осіб, котрі їдуть на поховання. Всі вони повинні зареєструватися та продемонструвати на кордоні негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до часу перетину кордону.

 

Тим часом Німецька спілка експедиторів та логістики (Bundesverband Spedition und Logistik) попередила, що запровадження контролю на кордонах може призвести до збоїв у ланцюгах постачання, а негармонізовані правила в'їзду країн-членів Європейської Унії ускладнюють роботу експедиторів.

15.02.2021

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