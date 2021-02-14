Троє військовиків загинуло на Донбасі внаслідок підриву на вибухівці.

Троє військовослужбовців загинули неподалік Новолуганського на Донеччині внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Воїни померли під час виходу на позицію.

Про це йдеться у повідомленні оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

“Сьогодні, 14 лютого, неподалік населеного пункту Новолуганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил”, – йдеться у повідомленні.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовують.

Пресслужба 81-ї окремої аеромобільної бригади повідомила, що воїни загинули "під час переміщення на позиції".

Імена загиблих – капітан Олександр Войтенко, солдат В’ячеслав Олексієнко та старший солдат Дмитро Мироненко, уточнила пресслужба Президента України.

“14 лютого під час переміщення в районі Новолуганського з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої отримали поранення, несумісні з життям, троє військових: капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), старший солдат В’ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження). Бійці загинули на місці”, – йдеться у повідомленні.

"Ми бережемо життя наших солдатів, на дипломатичному рівні через складні переговори домовляємося про встановлення режиму припинення вогню – і потім читаємо про загибель наших військових від мін на контрольованій нами території. Потрібне негайне розслідування. Щоб подібні трагедії не повторювалися в майбутньому", – прокоментував Зеленський.