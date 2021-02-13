Сенатори США закликали Байдена заблокувати «Північний потік-2».

Вони застерігають, що газогін створить для Росії потужний геополітичний інструмент.

Сенатор-республіканець Джим Ріш (Jim Risch), співголова Комітету з міжнародних відносин, і сенаторка-демократка Джин Шахін (Jeanne Shaheen), голова сенатського підкомітету зі співпраці в Європі та питань реґіональної безпеки, в п'ятницю, 12 лютого, звернулися до президента Джо Байдена з проханням повністю виконати вимоги законів, ухвалених Конґресом для того, щоб покласти край будівництву газогону «Північний потік-2». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. «Ми з нетерпінням чекаємо можливості співпрацювати з вами, щоб покласти край цьому небезпечному проєкту», – йдеться в листі.

Сенатори попросили президента повністю виконати вимоги Закону про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA) з урахуванням поправок, внесених Законом, про роз'яснення питань енергетичної безпеки про захист Європи (PEESCA). За словами авторів звернення, обидва закони були ухвалені Конґресом США за потужної підтримки обох партій.

«Цей газогін створить для Росії новий потужний геополітичний інструмент, який дозволяє позбавити Україну, Словаччину та інші країни доходів, одержуваних ними від плати за транзит (газу з Росії до Європи, – Z)», – застерігають сенатори.

Автори листа попередили, що «Північний потік-2» може поставити Західну Європу в залежність від російського газу і «супутнього політичного примусу» на найближчі 40 років. Щобільше, за словами сенаторів, поява російської інфраструктури на території країни-члена НАТО створить небезпеку для всіх учасників Північноатлантичного Альянсу.

Сенатори закликали президента та чинну адміністрацію продовжити виконання законів PEESA і PEESCA і до 16 лютого подати до Конґресу звіт, в якому будуть вказані організації, які беруть активну участь в будівництві «Північного потоку-2».