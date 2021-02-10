Шмигаль попросив надати Україні ПДЧ разом із Грузією.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Україна хотіла б отримати План дій щодо членства в НАТО разом із Грузією.

Про це він сказав після переговорів із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі, передає аґенція "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні, звісно, нашою короткостроковою стратегією є отримання Плану дій щодо членства. Ми хочемо не відставати далеко від Грузії і, в ідеалі, отримати разом із Грузією ПДЧ, і активно над цим працюємо. Вважаю, що сьогоднішня наша зустріч є досить позитивним і важливим символічним сигналом і також дає нам хороший заряд, хорошу надію", – сказав Шмигаль.

Він наголосив, що членство в НАТО є для України пріоритетом і це прописано в Конституції України.

"Ми ухвалили цілу низку законопроєктів, ми продовжуємо реформувати наші Збройні Сили, ми продовжуємо перехід на стандарти НАТО, ми проводимо спільні навчання, ми беремо участь разом з НАТО в спільних міжнародних операціях, і в нас справді дуже багато сьогодні є напрацювань, які дають нам надію на швидке виконання нашого домашнього завдання. Як казав сьогодні пан генеральний секретар, досягнення стандартів НАТО в секторі безпеки та оборони України і буде тією передумовою, коли ми отримаємо можливість стати повноправним членом", – заявив голова уряду.

Саміт НАТО 2021 року розгляне питання повернення до "політики відкритих дверей", в тому числі – питання надання Грузії Плану дій щодо членства.

Генсек альянсу Єнс Столтенберг порадив українцям сфокусуватися на внутрішніх реформах, не чекаючи ініціативності західних партнерів України.