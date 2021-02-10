Сенат США підтвердив конституційність імпічменту Трампа.

За це рішення проголосувало, зокрема, шестеро сенаторів-республіканців.

Більшість членів Сенату США у вівторок, дев’ятого лютого, проголосувала за проведення процесу імпічменту колишнього президента Дональда Трампа, погодившись з аргументом демократів про те, що процедура імпічменту президента, який вже не виконує свої обов'язки і є приватною особою, не заборонена Конституцією США. Про це повідомило радіо Voice of America.

Голосування відбулося після чотиригодинних дебатів, під час яких обидві сторони представили свої аргументи. На підтримку цього рішення у вівторок, 9 лютого, проголосували 56 законодавців, проти – 44.

Хоча голосування в основному відбувалося за партійними маркерами, все ж за подальший розгляд висловилося і шестеро республіканців: сенатор від штату Небраска Бен Сасс (Ben Sasse), сенатор від штату Луїзіана Білл Кессіді (Bill Cassidy), сенаторка від штату Аляска Ліза Мурковскі (Lisa Murkowski), сенатор від штату Юта Мітт Ромні (Mitt Romney), сенатор від штату Пенсільванія Пет Тумі (Pat Toomey) і сенаторка від штату Мен Сьюзан Коллінз (Suzanne Collins).

Нагадаємо, що на схожому голосуванні в Сенаті, яке відбулося 26 січня, щодо визнання процесу відсторонення Трампа з посади заднім числом неконституційним на бік демократичної більшості стало лише п’ятеро сенаторів-республіканців. Тож останнє голосування засвідчило хоч невелике, та все ж зростання кількості республіканців, готових імпічментувати Трампа. Долучився представник Луїзіани Білл Кессіді.

Серед тих, хто проголосував проти, – колишній лідер республіканської більшості в Сенаті, представник штату Кентуккі Мітч Макконнелл (Mitch McConnell). Раніше він засуджував Трампа, визнаючи, що саме експрезидент спровокував натовп на участь у заворушеннях під Капітолієм шостого січня.