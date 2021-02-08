Українського посла обурила заява президента Німеччини.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що він виступає рішуче проти перекручування історії нацистської окупації, а також спроб виправдати добудову скандального газопроводу "Північний потік-2".

Про це він сказав у коментарі аґенції "Укрінформ", коментуючи інтерв'ю федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра газеті Rheinische Post. У цьому інтерв’ю політик висловлюється на користь добудови "Північного потоку-2", апеллюючи до того, що Німеччина чується в провині перед Росією.

Так, Штайнмаєр заявив, що "енергетичні відносини є майже останнім мостиком між Росією та Європою, що лишився після суттєвого погіршення взаємин". Президент певен, що для німців важливим є "ще один зовсім інший вимір – погляд на дуже мінливу історію з Росією". Політик нагадав, що 22 червня виповнюється 80-та річниця німецького нападу на Радянський Союз, що жертвами війни стали понад 20 мільйонів людей у колишньому СРСР. "Це не виправдовує хибну російську політику сьогодні, але ми не маємо права випускати з поля зору цей ширший контекст", -– сказав президент Штайнмаєр.

"Згадані висловлювання федерального президента щодо історичної пам’яті викликали в Україні відверте здивування і справжній шок. Адже у такий спосіб по суті підхоплюється десятиліттями нав’язуваний російською пропагандою наратив про те, що буцімто Німеччина повинна нести свою історичну відповідальність і спокутувати свою вину за варварські злочини нацистської окупації лише перед Росією", – заявив Мельник.

Амбасадор додав, що таке трактування, коли СРСР автоматично прирівнюється до Росії, є "абсолютно неприпустимим перекручуванням історії і прямим нехтуванням непомірними жертвами інших народів", насамперед українців, які входили до складу радянської держави, і під час брутального панування гітлерівської Німеччини зазнали неймовірних людських втрат та тотального знищення.

"Якби під час візиту до Києва пан Штайнмаєр свого часу відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні на дніпрових схилах, то він би дізнався про те, що саме український народ зазнав колосальних втрат під час нацистської навали і розв’язаної Третім рейхом війни на винищення та поневолення", – підкреслив посол.

Мельник нагадав, що щонайменше вісім мільйонів мешканців України були замордовані айнзацгрупами СС та вермахтом, із них – понад 5 мільйонів мирних жителів; а із 6 мільйонів українців, які боролися проти нацистської Німеччини у лавах Червоної армії, більш ніж половина загинули героїчною смертю на полі бою або ж як безправні раби були закатовані голодом і холодом у таборах військовополонених.

Амбасадор висловлює жаль, що, "як засвідчили нещодавні дебати у Бундестагу, депутати німецького парламенту і досі не готові визнати величезну ціну, яку заплатила саме українська нація, коли лютував німецький терор, а також наш внесок у перемогу над націонал-соціалізмом. Очільник дипломатичної місії сподівається, що вже найближчим часом найвищий законодавчий орган ФРН все ж таки ухвалить рішення про спорудження у Берліні окремого меморіалу мільйонам українських жертв нацизму, який стане важливим кроком на шляху відновлення загубленої історичної справедливості та справжнього повоєнного примирення", передає "Укрінформ".

Мельник нагадав, що 22 червня 1941 року не Москва, а саме українські міста зазнали масованих ударів люфтваффе: цілями бомбових ударів стали Київ, Житомир, Одеса, Севастополь, інші цивільні об’єкти.

"Саме ось цей «ширший контекст» і варто було б мати на увазі, перш ніж цинічно використовувати настільки чутливі історичні аргументи заради відбілювання «Північного потоку-2», який вже в наші дні несе у собі пряму загрозу нової гарячої фази російської агресії, що не припиняється ні вдень, ні вночі вже сьомий рік поспіль і несе невимовний біль і страждання на українську землю", – наголосив посол.

Насамкінець амбасадор порекомендував федеральному президентові Штайнмаєру прочитати книгу професора Тімоті Снайдера "Криваві землі", аби втямити, що саме захоплення України та повне фізичне знищення і поневолення її жителів перебувало у самому епіцентрі загарбницьких планів Третього рейху задля розширення життєвого простору німецької держави на Сході Європи.