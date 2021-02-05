64% республіканських виборців готові перейти в умовну «партію Трампа».

Як свідчить остання соціологія, цю партію готові підтримати навіть 15% виборців-демократів.

Багато виборців у США були б готові вступити до нової політичної партії, можливість створення якої колишній американський президент Дональд Трамп нібито обговорював зі своїми радниками. Про це свідчать свіжі результати соціологічного дослідження, проведеного спільно газетою The Hill і демоскопічною службою HarrisX.

Згідно з результатами опитування громадської думки, проведеного наприкінці січня, 64 відсотки зареєстрованих виборців-республіканців задекларували готовність долучитися до нової політичної партії, очолюваної експрезидентом. Причому 32 відсотки з них висловили впевненість у здійсненні такого кроку.

Проти підтримки умовної «партії Трампа» висловилося лише 36 відсотків актуальних симпатиків Республіканської партії.

Водночас, згідно з результатами дослідження, 15% зареєстрованих виборців-демократів задекларували, що найімовірніше вступили б у «партію Трампа». Таку ж відповідь дали 28% респондентів з числа тих виборців, які не підтримують жодну з двох партій.

Якщо ж звести докупи всі три категорії, то вийде, згідно з наведеними даними, що 37 відсотків американських виборців готові долучитися до нової політичної сили, на чолі якої став би Дональд Трамп.

Опитування було проведено 28 і 29 січня в онлайн-режимі. У ньому взяли участь 945 зареєстрованих виборців.

Як повідомляло вже наше видання, Трамп перед відходом з посади президента США обговорював зі своїми однодумцями можливість створення нової політичної партії. Він нібито хотів назвати її «Патріотичної партією». Також Трамп заявляв про намір балотуватися в президенти США 2024 року.