Вночі невідомі облили фарбою пам’ятник Степанові Бандері у Львові.

 

Сьогодні, 5 лютого, уночі невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Степанові Бандері на площі Кропивницького у Львові. Про це уранці повідомив міський голова Андрій Садовий.

 

Фото www.facebook.com/andriy.sadovyi

 

«Не знаю, хто і з якою метою це зробив, але сподіваюсь, що вандалів знайдуть і навчать, як правильно використовувати фарбу. Заяву в поліцію вже направили», – написав Садовий у дописі на своїй facebook-сторінці.

 

За словами міського голови, у найближчі години комунальники відчистять пам’ятник. Для його очистки замовили вишку та підрядну організацію.

 

Також він зазначив: «Всім, кому так заважає Бандера, треба зрозуміти, що славу і важливе місце в історії України неможливо замалювати фарбою».

 

Фото https://city-adm.lviv.ua

 

Поліція отримала повідомлення про акт вандалізму о 02:20. На місці події працювала слідчо-оперативна група, а також співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини.

 

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо хуліганства за ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 4 років.

 

Зазначимо, пам’ятник Степану Бандері був відкритий на площі Кропивницького у Львові 2007 року. Протягом тривалого періоду він перебував під цілодобовою поліцейською охороною. Її припинили, коли встановили відеокамери для спостереження.

05.02.2021

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