Нова адміністрація США висловила готовність ефективніше протидіяти Росії.

Вашінґтон готовий притягнути Москву до відповідальності за зловмисну ​​діяльність.

Нова американська адміністрація на чолі з президентом Джо Байденом розраховує, що її зовнішньополітичний курс дозволить ефективно протидіяти Росії. З такою заявою виступив у четвер, четвертого лютого, на брифінгу в Білому домі помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Jake Sullivan).

«На відміну від попередньої адміністрації ми робитимемо кроки, щоб притягнути Росію до відповідальності за цілий спектр зловмисної діяльності, якою вона займалася. Це включає втручання в американську демократію, отруєння громадян на європейській землі за допомогою хімічної зброї, гакерські атаки і багато іншого. Ми вдамося до активних дій тоді і в такій формі, коли і як вирішимо. Ми будемо в змозі протидіяти Росії більш ефективно», – процитувало слова Саллівана радіо Voice of America .

Саліван висловив впевненість, що застосування цих заходів і відчуття їхніх наслідків матиме поважний вплив на поведінку Росії в майбутньому. «Чи зупинить це Володимира Путіна від того, щоб не робити те, що нам не подобається? Звичайно, ні. Але ми впевнені, що ми зможемо зайняти жорсткішу лінію поведінки щодо російської агресії і її поганої поведінки», – запевнив він.

Коментуючи новий зовнішньополітичний курс США, Саліван також зазначив: «І ми будемо краще підготовані до того, щоб займатися актуальними викликами – від зміни клімату до пандемій та поширення ядерної зброї».