У Львівській міськраді оновили структуру та сформували новий виконком.

Сьогодні, 4 лютого, під час засідання сесії Львівської міської ради депутати затвердили новий склад виконавчого комітету з дев'яти осіб. За таке рішення проголосували 47 депутатів. Також 55 голосами затвердили оновлену структуру міської ради.

Фото https://city-adm.lviv.ua

До нового виконавчого комітету Львівської міськради увійшли міський голова Андрій Садовий, секретар міської ради Маркіян Лопачак, керуюча справами виконкому Наталія Алєксєєва, перший заступник – заступник міського голови з економічного розвитку Андрій Москаленко, заступниця з питань ЖКГ Ірина Маруняк, начальник головного управління ДСНС у Львівській області Юрій Кагітін, колишній депутат ЛМР, бізнесмен Артем Хмиз, колишній народний депутат «Самопомочі» Олег Лаврик та екс-заступник міського голови Винників Богдан Шустер.

Міський голова Андрій Садовий уточнив, що склад виконавчого комітету ще переглянуть після рішення Верховної Ради щодо старост територіальних громад.

Зазначимо, що раніше у складі виконкому міської ради Львова працювало 11 людей, зокрема шість заступників міського голови. Проте кількість заступників міського голови Львова напередодні, 3 лютого, скоротили з семи до п’яти. Заступник міського голови з питань розвитку Геннадій Васьків та заступник з питань безпеки Сергій Бабак звільнилися з обійманих посад.

«Ми оптимізуємо чисельний склад заступників, у нас буде на два заступники менше. Заступник з питань безпеки – ми таку посаду ліквідуємо. Буде Ірина Маруняк, якій підпорядковуватиметься два департаменти: ЖКГ та поводження з відходами, і другий – транспорту. Сергій Бабак буде працювати моїм радником. Він на посаді заступника відпрацював дуже багато і в критичні моменти завжди проявляв любов до громади Львова. Друге скорочення стосується блоку економіки, фінансів та розвитку. Геннадій Васьків переходить на іншу роботу. Ми з ним обговорюємо нові виклики, які я готовий йому запропонувати. Я пропоную на посаду заступника з економічного розвитку Андрія Москаленка, який сьогодні написав заяву на складання депутатських повноважень, бо не може бути людина одночасно депутатом, заступником і членом виконкому», – повідомив Садовий на засіданні колегії Львівської міськради у середу, 3 лютого.

Зміни у структурі Львівської міськради повинні вступити в дію до 1 травня 2021, але не раніше прийняття ухвали про розмежування повноважень між виконавчими органами, повідомила директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Оновлена структура ЛМР передбачає створення департаменту міської мобільності та вуличної мережі; реорганізацію управління «Секретаріат ради», а департаменту з питань поводження з відходами – в однойменне управління. Управління охорони історичного середовища перепідпорядкують керуючому справами виконкому. Управління комунальної власності – заступнику міського голови з питань містобудування. Управління інформаційних технологій та управління туризму – департаменту економічного розвитку. Управління культури та управління молодіжної політики – заступнику міського голови з гуманітарних питань.

До 1 травня 2021 року всі виконавчі органи продовжують існувати в теперішньому стані та виконують свої повноваження згідно з чинною ухвалою про розмежування повноважень», – зазначила Гелена Пайонкевич.