США призупинили виведення військ з Німеччини.

Таким чином заморожено виконання відповідного рішення Дональда Трампа, ухваленого влітку минулого року.

 

 

Адміністрація президента США Джо Байдена призупинила виведення значної частини американських військових із Німеччини. По це повідомив інформаційний портал Defensenews.com. Таким чином нова американська адміністрація фактично скасувала рішення попереднього глави Білого дому Дональда Трампа, котрий раніше схвалив виведення з ФРН 9,5 тисячі військовиків. Наразі новий шеф Пентаґону Ллойд Остін (Lloyd Austin) переглядає це питання.

 

«Усі плани адміністрації Трампа, пов'язані зі скороченням військ у Німеччині, заморожено. У кінцевому підсумку міністр (оборони Ллойд Остін, – Z) разом із президентом США (Джо Байденом, – Z) ухвалять рішення», – повідомив журналістам командувач американських військово-повітряних сил у Європі генерал Тод Волтерс (Tod Wolters). Водночас він відмовився назвати евентуальні терміни перегляду рішення, але додав, що на це Пентаґону може знадобитися досить багато часу.

 

Нагадаємо, що влітку минулого року тодішній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про рішення скоротити чисельність американського військового контингенту в Німеччині з 34,5 тисячі до 25 тисяч. Причиною виведення Трамп назвав небажання Німеччини нарощувати свій оборонний бюджет та внески до НАТО. Окрім того, він хотів таким чином покарати Анґелу Меркель, зокрема й за «Північний потік – 2». «Німеччина платить Росії мільярди доларів на рік за енергоресурси, а ми повинні захищати Німеччину від Росії. Що це взагалі таке? Крім того, Німеччина не сплачує належні 2% внесків до НАТО. Тому ми виводимо частину військ з Німеччини!» – написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

04.02.2021

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