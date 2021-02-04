Чотири людини загинуло під час пожежі в лікарні для пацієнтів з COVID-19.

 

Внаслідок пожежі в Запорізькій обласній інфекційній клінічній лікарні вночі на четвер загинуло чотири людини. Ще дві людини постраждали.

 

 

Згідно з повідомленням ДСНС, пожежа виникла о 23:25 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі лікувального корпусу.

 

Згідно з інформацією Запорізької обласної державної адміністрації, на момент початку пожежі в медичному закладі перебувало 29 пацієнтів, при тім 10 – у реанімації. 

 

Як повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, пожежа почалася в одній із палат площею 20 м². "Під час ліквідації було врятовано 8 людей, але знайдено чотири тіла: лікарка, молода дівчина 1994 року народження, та троє пацієнтів", – сказав Старух, згідно з повідомленням аґенції "Укрінформ".

 

 

Наразі на першому поверсі пацієнтів немає. Водночас, на інших поверхах адміністрація залишила пацієнтів у своїх палатах; їхньому життю нічого не загрожує. 

 

"На першому поверсі перебували люди, які знаходились на штучній вентиляції легенів. Їх виносили на руках", – додав голова ОДА.

 

До Запоріжжя виїхали міністр охорони здоров’я Максим Степанов та перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

 

04.02.2021

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