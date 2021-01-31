Адвокатську команду Трампа полишило п'ятеро правників.

Вони відмовилися використовувати у процесі імпічменту стратегію захисту на основі тверджень про фальшування виборів.

Екс-президент США Дональд Трамп припинив співпрацю з п'ятьма адвокатами, які розробляли стратегію захисту в рамках процедури з його імпічменту в Сенаті Конґресу США. Про це в неділю, 31 січня, з покликом на свої джерела повідомила телекомпанія CNN.

Раніше інформаційна аґенція Reuters інформувало, що Бутч Бауерс (Butch Bowers), який очолював групу юристів колишнього американського лідера, і Дебора Барб'є (Deborah Barbier) більше не входять в команду адвокатів Трампа. Співрозмовник аґенції додав, що рішення про припинення співпраці було обопільним. Адвокати пропрацювали з колишнім главою Білого дому менше, ніж тиждень.

За даними CNN, Джонні Ґессер (Johnny Gasser), Ґрег Гарріс (Greg Harris) і Джош Говард (Josh Howard), котрі раніше долучилися до юридичної команди колишнього президента, також полишили її. Як зазначає телекомпанія, причиною розбіжностей стало прагнення Трампа зосередити стратегію захисту на тому, що програні ним вибори нібито були сфальшовані. Зазначені ж адвокати хотіли побудувати основну лінію захисту на питанні законності імпічменту після того, як термін повноважень президента закінчився.

Нагадаємо, що в понеділок, 25 січня, депутати Палати представників Конґресу США, контрольованої Демократичною партією, передали до Сенату резолюцію про імпічмент Трампа, яка була схвалена 13 січня. Трамп став першим в історії країни президентом, якому двічі оголосили імпічмент. Стаття звинувачення в резолюції лише одна – підбурювання до заколоту. Процедура імпічменту була ініційована через висловлювання, допущені колишнім американським лідером шостого січня. В той день Трампові прихильники, які зібралися у Вашінґтоні на багатотисячну маніфестацію на його підтримку, натхненні словами свого кумира, увірвалися в Конґрес, спробувавши перешкодити затвердженню підсумків виборів глави держави, які відбулися третього листопада 2020 року. Сам процес імпічменту розпочнеться дев’ятого лютого.