Львів’яни проти на рішення суду про замовчування Героїв Революції Гідності.

У Львові сьогодні, 29 січня, у День пам’яті Героїв Крут, біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбулася громадська акція «Героїв – у школи, Портнова – в тюрму». У такий спосіб львів’яни висловили своє ставлення до рішення Окружного адмінсуду Києва про заборону розповідати у шкільних підручниках з історії України про Героїв Революції Гідності, винесене у справі за позовом Андрія Портнова, який був керівником Адміністрації експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Фото https://suspilne.media

На громадську акцію, організовану ГО «Суспільство майбутнього. Львів», зібралося кілька десятків містян. Організатори, серед яких учасники Революції Гідності та ветерани АТО, тримали перед собою портрети Героїв Небесної Сотні та видатних українців, учасників національно-визвольних змагань ХХ століття Андрія Мельника, Уласа Самчука, Василя Левковича, Юрія Липи, Василя Сидора, Володимира Кубійовича. Справа в тому, що Окружний адмінсуд задовольнив два позови Андрія Портнова: друге рішення стосується скасування в Києві відзначення річниць видатних постатей національного-визвольного руху.

«Львів завжди буде стояти в обороні наших героїв, хто б на них не зазіхав. Слава Україні! Героям слава!», – заявив співорганізатор акції Андій Лібич.

Фото https://suspilne.media

Учасники акції підписали колективні звернення до Міністерства освіти та науки та Київської міської ради, в яких вимагають подати апеляції на згадувані судові рішення.

Варто зазначити, що наступного тижня у всіх школах Львова для учнів 5-11 класів відбудуться відкриті просвітницькі уроки про видатних постатей національно-визвольного руху у знак протесту на рішення Окружного адмінсуду Києва, яким у Києві заборонено відзначати річниці низки українських діячів.

«Ми спільно з управлінням освіти розробили рекомендації. І вже з понеділка, 1 лютого, такі відкриті уроки розпочнуться. У кожній школі школярі отримають усю необхідну інформацію про героїзм, подвиги і служіння таких відомих осіб як Кубійович, Улас Самчук, Андрій Мельник, Герої Небесної Сотні», – повідомив директор адміністрації міського голови Львова Євген Бойко.